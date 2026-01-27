"فريش ديل مونتي" تطلق منتجات خلال جلفود 2026

دبي في 27 يناير/ وام / أكدت شركة "فريش ديل مونتي" أن مشاركتها في معرض "جلفود دبي" تعكس التزامها المستمر بالابتكار في قطاع الأغذية الطازجة وتقديم حلول غذائية تجمع بين الجودة والقيمة الغذائية العالية.

وقالت رشا الأعور مديرة التسويق في "فريش ديل مونتي" في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المشاركة في المعرض إن فكرة المنتجات الجديدة تقوم على تطوير مشروبات يستهلكها الجميع يوميًا وتحويلها إلى منتجات وظيفية ذات قيمة مضافة موضحة أن فئة المشروبات الوظيفية لا تزال غير مستغلة بالشكل الكافي ضمن قطاع المنتجات الطازجة.

من جانبه قال ساشا ماريشيلان مدير التسويق في "فريش ديل مونتي" إن الشركة تُعد من أعرق الشركات الأمريكية في مجال الأغذية الطازجة حيث تأسست قبل أكثر من 135 عاما وافتتحت أول مكتب إقليمي لها في دبي عام 2007 قبل أن تتوسع إلى أسواق السعودية والكويت وقطر وعدد من الدول المجاورة.

وأوضح أن محفظة منتجات "فريش ديل مونتي" في المنطقة تشمل المنتجات الزراعية الطازجة والفواكه والخضروات المقطعة حديثًا والعصائر إضافة إلى المنتجات المعلبة.

وأضاف أن الشركة أطلقت خلال "جلفود دبي" مجموعة جديدة من المنتجات الوظيفية حصريًا للمعرض بالتعاون مع صانع المحتوى العالمي كريس فِيد صاحب علامة "Treatment" مؤكدا أن مشاركة الشركة هذا العام في الدورة التاسعة عشرة من معرض "جلفود" تمثل فرصة مهمة للقاء الموردين والموزعين والعملاء المحتملين واستعراض أحدث الابتكارات التي تعكس توجه "فريش ديل مونتي" نحو دعم أنماط الحياة الصحية والتغذية المتوازنة.