رئيس باكستان يلتقي نهيان بن مبارك في مقر إقامته بأبوظبي

أبوظبي في 27 يناير/ وام/ التقى فخامة آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة ، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في مقر إقامة فخامته بالعاصمة أبوظبي.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان مسيرة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية، وأشادا بما حققته من تقدم ملموس، مؤكدين أهمية البناء على هذا المسار الإيجابي من خلال توسيع مجالات التعاون والتكامل في مختلف الميادين ذات الاهتمام المشترك.

ورحّب معالي الشيخ نهيان بن مبارك بزيارة فخامة الرئيس الباكستاني إلى دولة الإمارات، مؤكدًا أنها تعكس متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، والحرص المتبادل على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأشار معاليه إلى أهمية هذه الزيارة في دعم الحوار وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص التعاون في مجالات التنمية المستدامة والاستثمار، إلى جانب التعاون الإنساني والثقافي.

وأعرب فخامة الرئيس آصف علي زرداري عن بالغ سعادته بلقاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، معبراً عن شكره وتقديره لمعاليه، ومثمّنًا ما عكسه اللقاء من روح إيجابية وتفاهم مشترك، ومؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأكد الجانبان ثقتهما بأن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية ماضية نحو مزيد من النمو والتطور، في ظل الإرادة السياسية المشتركة والرؤية المستقبلية التي يتبناها قائدا البلدين، مشددين على أهمية العمل المشترك في المحافل الدولية لتعزيز القيم الإنسانية، ودعم الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية الشاملة على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص دولة الإمارات على توسيع علاقاتها مع الدول الصديقة، وتعزيز شراكاتها الدولية، بما يرسّخ مكانتها كشريك موثوق على الساحة العالمية، ويعكس نهج سياستها الخارجية القائمة على الاحترام المتبادل، والتعاون البنّاء، ودعم مسارات التنمية والسلام.