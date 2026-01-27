"إن آر تي سي" توظف أحدث التقنيات العالمية لخدمة 200 مزرعة إماراتية

دبي في 27 يناير/ وام / أكد محمد الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إن آر تي سي" الوطنية، امتلاك المجموعة منظومة تقنية زراعية تعد الأحدث عالميا لخدمة نحو 200 مزرعة داخل الدولة، كاشفاً عن نجاح المجموعة في تطويع تكنولوجيا متقدمة لإنتاج محاصيل عالية القيمة وغير متكيفة مناخياً، كالتوت الأزرق والتوت الأحمر والفراولة، حتى خلال فصل الصيف.

وأوضح الرفاعي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش معرض "جلفود دبي"، أن المشروع الذي انطلق محلياً على مساحة 35 ألف متر مربع يستعد للتوسع نحو دول الخليج والأسواق العالمية، مدعوماً باستحواذ المجموعة مؤخراً على شركة "رايت أورغانيك" التي تتعاون مع 35 مزرعة محلية معتمدة، وبالشراكات الإستراتيجية مع شركات أوروبية لنقل المعرفة وتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج المحلي.