نهيان بن مبارك يحضر أفراح المريخي والمرزوقي في أبوظبي

أبوظبي في 27 يناير/ وام / حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة أحمد سعيد المريخي، بمناسبة زفاف نجلها محمد إلى كريمة إبراهيم إسماعيل المرزوقي.

وأقيم الحفل في مجلس المشرف بأبوظبي بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنيًا لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

من جانبهم، عبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية والفنية.