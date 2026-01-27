نجاح لافت لمهرجان سلطان بن زايد للقدرة بمشاركة 410 فرسان وفارسات

أبوظبي في 27 يناير/ وام / أكد اتحاد الإمارات للفروسية والسباق أن مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للقدرة، الذي أُقيم في قرية بوذيب العالمية بالختم خلال الفترة من 22 إلى 26 يناير الحالي، حقق نجاحاً كبيراً بمشاركة 410 فرسان وفارسات.

وقال سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس الاتحاد في تصريح اليوم، إن المهرجان، بما يحمله من إرث تنافسي كبير وملهم، يشكل ركيزة مهمة في تطور رياضة القدرة في الدولة منذ أول نسخة تم تنظيمها في بوذيب وصولاً إلى النسخة الحالية، بدعم ورعاية القيادة الرشيدة.

وأشار إلى جهود اللجنة المنظمة في قرية بوذيب العالمية، وجميع الكوادر الفنية والبيطرية، في إرساء أفضل الممارسات بتنظيم سباقات الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، والسيدات، والشباب والناشئين، إضافة إلى سباق كأس الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان لمسافة 160 كلم، الحدث الأبرز ضمن فعاليات المهرجان.

وأكد حرص الاتحاد، بالتعاون مع قرية بوذيب العالمية، على تطوير فعاليات المهرجان عاماً بعد عام، وتوفير بيئة جاذبة ومميزة لمشاركة الفرسان والفارسات، والارتقاء بتطلعاتهم في المنافسة على المراكز الأولى، وتبني جميع المبادرات التي تمكنهم من معايشة أجواء تحديات المهرجان، لاسيما مع تزايد أعداد المشاركين من جميع الفئات.