اختتام طواف الشارقة الدولي للدراجات

الشارقة في 27 يناير/ وام / اختتمت اليوم منافسات النسخة الحادية عشرة من طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية، وذلك في حرم مسجد الشارقة الكبير.

وتوّج الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الدراج الإستوني رين تارامي من فريق كينان الياباني بطلاً للطواف، فيما حلّ في المركز الثاني الدراج مارسين بودنسكي من فريق بنك إم بي إتش الهنغاري، وجاء ثالثاً الدراج أدني فان أنجلين من فريق ترينجانو الماليزي، كما فاز فريق كينان الياباني بلقب أفضل فريق.

وانطلقت المرحلة الختامية للطواف من نادي الشارقة للصقارين، واختتمت عند مسجد الشارقة الكبير، لمسافة بلغت 100.99 كيلومتر، حيث أطلق الشيخ سالم بن محمد القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة إشارة انطلاق المرحلة، بحضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الرياضية.

وشهد انطلاق المرحلة وتتويج الفائزين الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، وسعادة أحمد ناصر الفردان الأمين العام الأسبق لمجلس الشارقة الرياضي، وسعادة عبدالله سلطان الدح عضو مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة للطواف، وسعادة محمد عبيد الحصان الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وسعادة منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، إلى جانب عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية العربية والدولية، وممثلي الجهات الراعية والداعمة.

وأسفرت نتائج المرحلة الختامية عن فوز الدراج ألكسندر سالبيه من فريق لي نينج ستار الصيني بالمركز الأول والميدالية الذهبية، تلاه دوسان راجوفيتش من فريق سوليوشن تك السلوفيني في المركز الثاني، فيما جاء كريستيان بيتا من فريق روجاي التايلاندي ثالثاً.

وعلى صعيد قمصان التميز، نال رين تارامي القميص الأصفر لأفضل توقيت إجمالي، وحل مارسين بودنسكي ثانياً، وأدني فان أنجلين ثالثاً، فيما فاز جينز ريندرز من فريق قطر للمحترفين بالقميص الأخضر لأفضل سرعة، وسليمان منوال من نادي خورفكان بالقميص الأحمر لأفضل متسلق، بينما نال لورنزو نيسبولي من فريق بنك إم بي إتش الهنغاري القميص الأبيض لفئة الشباب تحت 23 عاماً، كما تُوج عبدالله جاسم آل علي من فريق الإمارات جين زد بقميص علم دولة الإمارات المخصص لأفضل دراج إماراتي في المرحلة.

وعلى هامش حفل الختام، تم تكريم الحكم الدولي العام كلينكارت إيف وفريق الحكام الدوليين، تقديراً لجهودهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي الدولي.