بلدية دبي تعلن عودة "مهرجان حتّا الزراعي" في دورته الثالثة بأجندة ثرية

دبي في 27 يناير/ وام / ضمن أجندة برنامج "مزارع دبي" الذي أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، والهادف إلى دعم القطاع الزراعي والمزارعين المواطنين في الإمارة؛ انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة الثالثة من "مهرجان حتّا الزراعي"، أحد أبرز الفعاليات المجتمعية والسياحية الزراعية الذي تُنظمها بلدية دبي حتى 1 فبراير المُقبل في منطقة بحيرة ليم، بمشاركة نخبة من المزارعين الإماراتيين، وأصحاب العِزَب، والشركات الزراعية المحلية.

ويأتي المهرجان في إطار مبادرة "شِتَا حتّا" التي أطلقها "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بتوجيهات ورعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وبإشراف "اللجنة العليا للإشراف على منطقة حتّا" وضمن حملة "#وجهات_دبي"، بهدف إلقاء الضوء على السمات العديدة التي تتسم بها حتّا على كافة المستويات كوجهة سياحية وتراثية وزراعية غنية بعناصر التميز.

وتشهد الدورة الثالثة من المهرجان تطورًا نوعيًا على مستوى حجم المشاركة والتنظيم مقارنة بالدورات السابقة، مع توسّع مشاركة المزارع المتخصصة والعزب، إلى جانب شركات تستعرض منتجات وحلول زراعية مبتكرة ومتقدمة. كما يشهد المهرجان وللمرة الأولى مشاركة متكاملة من الجهات الحكومية والخاصة لدعم وتمكين أصحاب الهمم، من خلال إشراكهم الفاعل في عرض المنتجات وورش العمل والأنشطة المصاحبة، بما يعزز نمو السوق الزراعي الإماراتي، تكاملاً مع رؤية وخطط حكومة دبي الرامية إلى تنظيم دعم وتطوير المزارعين، وتمكين شباب حتّا المزارعين من تطوير مشاريعهم الزراعية.

وضمن برامج بلدية دبي الداعمة للمزارعين، عززت البلدية حزم دعم القطاع الزراعي في حتا بقيمة 3.7 مليون درهم وتتضمن؛ توزيع 24,675 كيس من الأسمدة العضوية والكيماوية، و5,170 كيس من أصناف البذور الزراعية على مزارعي حتا، إلى جانب توفير شركة خدمات الإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات بهدف دعم الإنتاج الزراعي المستدام تحت إشراف بلدية دبي، فضلاً عن تنفيذ 3 مشاريع سياحية وإنتاجية، مع إدخال تكنولوجيا الزراعة الحديثة.

وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: يمثل مهرجان حتّا الزراعي منصة إستراتيجية لدعم المزارعين والمنتجين المحليين والمجتمعات الريفية، من خلال توفير بيئة متكاملة تتيح الوصول إلى الأسواق المنظمة، والتدريب، والخدمات الاستشارية في موقع واحد، بما يعزز كفاءة المزارعين الإماراتيين ويرتقي بجَودة منتجاتهم واستدامة مزارعهم ومشاريعهم الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي في الإمارة ومن خلال هذه الدورة الثالثة، تعزز بلدية دبي مكانة حتّا كنموذج للتنمية الريفية المستدامة التي تجمع بين الزراعة وحماية البيئة والمشاركة المجتمعية، وتسهم في الارتقاء برفاهية وجودة حياة السكان والزوار على حدٍ سواء.

وأضاف: يعكس هذا المهرجان التزام بلدية دبي بتطوير مجالات الزراعة المحلية المستدامة، التي ترتقي بقدرة المزارع الإماراتي التنافسية، وتشجعه على تبني ممارسات زراعية حديثة وصديقة للبيئة، بما يسهم في تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة في حتّا، وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز المجتمعات الريفية، وترسيخ مكانة حتّا كوجهة رائدة للسياحة الزراعية والبيئية.

إلى جانب ذلك، سيكون المهرجان مفتوحًا ومجانيًا للجمهور، حيث سيوفر منصات منظمة لعرض وبيع المنتجات الزراعية والمحلية والأسر المنتجة، فضلاً عن تواجد منصة لمختبر دبي المركزي، ومنصة البيطرة. إلى جانب مسابقة المزاينة لتقييم جمال وجودة المواشي، وبرامج تدريبية وإرشادية، وخدمات استشارية للمزارعين، ومسابقات وجوائز مخصصة للمزارعين والعزب والزوار.

وأشارت بلدية دبي إلى أنها قد فتحت باب التسجيل لسكان حتّا للمشاركة مجانًا، مع إعفائهم من رسوم التصاريح المرتبطة بالأنشطة الغذائية المؤقتة خلال فترة المهرجان، حيث تأتي الدورة الثالثة من مهرجان حتّا الزراعي تعزيزًا لمسارات القطاع الزراعي المحلي، وفتح قنوات تسويق جديدة، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز القدرة التنافسية. ويوفر المهرجان منصة متكاملة تعزز الوصول إلى الأسواق المنظمة، وتبادل المعرفة، وتطبيق الممارسات الزراعية المستدامة، وذلك من خلال جمع المزارعين والأنشطة السياحية الزراعية والجهات الداعمة والمستهلكين في موقع واحد.

ويأتي مهرجان حتّا الزراعي كوجهة مجتمعية تعزز التفاعل بين المزارعين والمنتجين والأسر والزوار، وتسهم في رفع الوعي بالمنتجات الوطنية والاستدامة والزراعة المحلية، من خلال ورش العمل والمسابقات والأنشطة الحية، بما يخلق أثرًا إيجابيًا على نمط الحياة ويدعم بناء مجتمعات صحية ومستدامة وشاملة، كما يعكس التزام بلدية دبي بدعم الأمن الغذائي، وتمكين المزارعين ورواد الأعمال الزراعيين، وحماية التنوع البيولوجي، وتبني الممارسات الزراعية الحديثة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تعزيز مشاركة المجتمع وتحسين جودة الحياة على المدى الطويل في منطقة حتّا.

ومن خلال هذه المبادرة، تواصل بلدية دبي تعزيز رؤيتها لجعل دبي مدينة أكثر استدامة وجَودة للحياة يومًا بعد يوم، عبر دعم الأمن الغذائي، وحماية البيئة، والتنمية الريفية، ورفاه المجتمع، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040 والأهداف طويلة الأمد للمناخ والاستدامة في الإمارة.