"مايكروسوفت" تطلق شريحة ذكاء اصطناعي خارقة أسرع 3 مرات لدعم GPT-5

واشنطن في 27 يناير / وام / أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية رسمياً إطلاق الجيل الثاني من شرائح الذكاء الاصطناعي "مايا 200"، التي تم تطويرها بتقنية متقدمة بمعمارية 3 نانومترات، لتوفر أداء يفوق المنافسين بثلاثة أضعاف.

وتهدف الشركة من خلال هذا الإطلاق إلى توفير بنية تحتية عالية السرعة لدعم نماذج OpenAI المستقبلية الأكثر تطوراً مثل GPT-5 وخدمات Copilot.

وأوضحت "مايكروسوفت" أن الشريحة الجديدة، التي تحتوي على 140 مليار ترانزستور وذاكرة بسعة 216 جيجابايت، مدعمة بنظام تبريد سائل مخصص للحفاظ على استقرار الأداء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية الشركة لتعزيز الكفاءة الاقتصادية لأعمال الحوسبة السحابية بنسبة 30% وتقليل الاعتماد على الشرائح الخارجية في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.