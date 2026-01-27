ترامب الشرع يبحثان هاتفيا تحصين المرحلة الانتقالية وجهود الإعمار

دمشق في 27 يناير/ وام / بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب آخر مستجدات المرحلة الانتقالية وإمكانيات تعزيز التعاون الثنائي، وذلك في اتصال هاتفي اليوم أوردت تفاصيله وكالة الأنباء السورية "سانا"، التي نقلت تأكيد الشرع على تمسك بلاده بوحدة أراضيها والتزامها بانتهاج الدبلوماسية المنفتحة لمنع عودة الإرهاب.

وتوافق الرئيسان على أهمية اعتماد الحوار كوسيلة رئيسية لحل النزاعات الإقليمية، حيث شدد الرئيس السوري على أن "الدبلوماسية النشطة" تمثل السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات المزمنة في المنطقة.

وأبدى الرئيس الأمريكي استعداد الولايات المتحدة لدعم جهود إعادة الإعمار وتحفيز الاستثمار، مرحبا باتفاق وقف إطلاق النار والتفاهمات المتعلقة بدمج القوى العسكرية، بما في ذلك "قسد"، ضمن مؤسسات الدولة الرسمية لتعزيز استقرار المنطقة.

-خلا-