بطولة كأس الأمم لقفز الحواجز تنطلق غدا بنادي الشارقة للفروسية

الشارقة في 28 يناير/ وام / ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق غدا بطولة كأس الأمم لقفز الحواجز أولى البطولات الدولية لقفز الحواجز على الميادين الداخلية والخارجية للنادي وذلك بالتعاون ‬مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية وتستمر فعاليات حتى الأول من فبراير المقبل.

يترأس لجان البطولات الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية ويديرها سعادة سلطان محمد خليفة اليحيائي المدير العام للنادي.

ورحّب الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس البطولة بضيوف الحدث والفرسان المشاركين في جميع البطولات التي تنظم بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتنطلق بفعاليات بطولة الشارقة كأس الأمم التي تجمع نخبة فرسان قفز الحواجز من مختلف الفئات والمحترفين والشباب والناشئين والأشبال بالإضافة إلى بطولة دولية لخيول القفز الصغيرة.

وأكد اعتزاز النادي باستضافة هذا الحدث الرياضي المرموق وحَرصه على أن تكون إضافة حقيقة تمكّن الفرسان من الإرتقاء بمستوى أدائهم وتحقيق أهدافهم كمنصة مهمة لصقل المواهب وتبادل الخبرات بين فرسان كل فئة من جيل الفرسان الصاعد من دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية.

وتشتمل بطولة الشارقة الدولية لكأس الأمم في نسختها الرابعة على 6 منافسات دولية من فئة الأربع نجوم تقام منافستان منها في كل يوم إبتداءً من يوم بعد غد الجمعة بمواصفات المرحلتين الخاصة والمرحلتين والجولة الواحدة والجولة مع تمايز والجولتين لمنافسة الفرق ويتراوح ارتفاع حواجزها من 140 سم في المنافسة الأولى وحتى الارتفاع 155 سم في منافسة كأس الأمم للفرق على أرضية الميدان الخارجي للنادي.

ويبلغ مجموع جوائز المنافسات من فئة الـ4 نجوم 243.900 ألف يورو من جملة 299.000 ألف يورو رصدتها اللجنة المنظمة جوائز مالية للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة في 20 منافسة دولية.

وتتزامن معها بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة وتتألف من 6 منافسات وجوائزها 14.500 ألف يورو وبطولة دولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر (6 ـ 7) سنوات ومجموع جوائزها 8 آلاف يورو كما تتضمن 6 منافسات دولية لفرسان فئات القفز من دول المجموعة الإقليمية السابعة و منافستان لفئة الشباب وجوائزها ألف 13.600 يورو ومثلهما لفئة الـ(جونيورز) وجوائزها 11 ألف يورو ومنافستان لفئة الفرسان الأشبال وجوائزها 8 آلاف يورو.

يشار إلى أن بطولات الشارقة الدولية لقفز الحواجز تشتمل على ثلاث بطولات ينظمها نادي الشارقة على ميادينه الرملية في الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية والميدان الخارجي أولاها بطولة كأس الأمم من فئة الأربع نجوم التي تنطلق غدا تليها بطولة الشارقة الدولية (26) لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم خلال الفترة من 5 ـ 8 فبراير وختامها بالحدث الكبير و هو بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من الفئة الرفيعة - فئة الخمس نجوم خلال الفترة من 19 ـ 22 فبراير وتتضمن ختام جولات البطولات الدولية التأهيلية لكأس العالم لقفز الحواجز (فورت وورث ـ تكساس ـ أمريكا أبريل 2026).