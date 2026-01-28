انطلاق فعاليات "سوق المزارعين" ضمن مهرجان "أجواء قدفع" بالفجيرة

الفجيرة في 28 يناير/ وام / نظم مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة "سوق المزارعين" ضمن فعاليات مهرجان "أجواء قدفع" على كورنيش قدفع بإمارة الفجيرة الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى 31 يناير الحالي بمشاركة أكثر من 20 مزارعاً ومنتجاً من داخل الدولة وخارجها وبمشاركة فاعلة للأسر المنتجة إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات المحلية.

ويهدف السوق إلى دعم وتمكين المزارعين المحليين من خلال توفير منصة مباشرة لعرض وبيع منتجاتهم الزراعية وتعزيز حضور المنتج المحلي في المجتمع بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وترسيخ مفاهيم الاستدامة والأمن الغذائي.

ويقدّم سوق المزارعين تشكيلة غنية ومتنوعة من الخضراوات والفواكه والورقيات الموسمية والشتلات والبذور المحلية والعضوية إلى جانب المنتجات الغذائية المحوّلة ومنتجات الألبان إضافة إلى العسل ومنتجات النحل.

كما يستعرض السوق مبادرات وحلول الزراعة المستدامة بما في ذلك الأنظمة الزراعية الحديثة والتسميد العضوي إلى جانب معرض تراثي زراعي يعكس الممارسات الزراعية التقليدية والموروث المحلي لمنطقة قدفع في إمارة الفجيرة.

ويُسهم سوق المزارعين في إثراء تجربة زوار مهرجان "أجواء قدفع" من خلال توفير مساحة تفاعلية تجمع بين المنتج والمستهلك في أجواء مجتمعية نابضة بالحياة تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بقيمة الزراعة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.