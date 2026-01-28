"أبوظبي للقوس والسهم" يعتمد مشاركة 6 لاعبات في بطولة الأندية العربية

أبوظبي في 28 يناير/ وام / أعلن نادي أبوظبي للقوس والسهم اعتماد 6 لاعبات، للمشاركة في منافسات النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة من 2 إلى 12 فبراير المقبل.

وأكد النادي، في بيان له، أن القائمة تضم اللاعبات ميرة الصايغ، وهدى آل علي، ومريم الصايغ "القوس المحدب"، ومريم الحوسني، وديمة الكعبي، وحمدة السجواني "القوس المركب".

من جهة أخرى كشف النادي عن تعاقده مع المدرب الكوري الجنوبي كيم سون، لتطوير مستويات اللاعبين واللاعبات، كما قام بتكريم اللاعب الواعد حامد الحمادي، إثر فوزه مؤخرا بفضية مونديال فرنسا تحت 13 عاما فئة" القوس المحدب".

حضر مراسم التوقيع راشد الكعبي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، بالإضافة إلى عضوي مجلس الإدارة مبارك الحمادي، وحسن عباس الحمادي.