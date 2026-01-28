جلفود 2026.. MBRF العالمية: الاختناقات اللوجستية والحمائية أبرز تحديات صناعة الأغذية

دبي في 28 يناير/ وام / قال فابيو ماريانو، نائب الرئيس لسوق الحلال في شركة MBRF العالمية للأغذية والرئيس التنفيذي لشركة "ساديا حلال"، إن صناعة الغذاء تواجه اليوم مجموعة معقدة من التحديات عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، في ظل استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح ماريانو، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش معرض جلفود المنعقد في دبي، أن سلاسل الإمداد لا تزال تتأثر بعدد من العوامل، من بينها الاختناقات اللوجستية في بعض مناطق العالم، إلى جانب تصاعد النزعات الحمائية، ما يفرض تحديات إضافية على شركات الأغذية.

وأضاف أن سلوكيات المستهلكين تشهد تطوراً متسارعاً، مع تنامي الطلب على الشفافية، وسلامة الغذاء، والسهولة والملاءمة، وخيارات غذائية أكثر صحة، مشيراً إلى أن المستهلكين باتوا أكثر وعياً بالقيمة، ويسعون إلى تحقيق توازن بين الجودة والأسعار المناسبة، مع توقعهم من العلامات التجارية إظهار مستويات أعلى من المسؤولية والمرونة.

وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب من شركات الأغذية تحسين استراتيجيات التوريد، والاستثمار في الكفاءة التشغيلية والابتكار، إلى جانب بناء عمليات أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل.

وفي سياق متصل، أشار ماريانو إلى أن منطقة الشرق الأوسط تُعد من أهم وأقدم أسواق شركة MBRF، حيث تتواجد الشركة في المنطقة منذ سبعينيات القرن الماضي، ما مكّنها من بناء علاقات ثقة طويلة الأمد مع المستهلكين والشركاء والمؤسسات.

وأوضح أن المنطقة تمثل اليوم سوقاً متميزة وعالية النمو لمنتجات الشركة ذات القيمة المضافة، لافتاً إلى امتلاك MBRF بصمة تشغيلية وقابلة للتوسع في المنطقة، تشمل ثلاث منشآت صناعية، و17 مركز توزيع، وخمسة مكاتب تجارية.

وحول صناعة الغذاء الحلال، قال ماريانو إنها تُعد ركيزة أساسية في إستراتيجية MBRF على المستويين العالمي والإقليمي، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن الشركة تُعد واحدة من أكبر منتجي البروتينات الحلال المتعددة في العالم، وأكبر منتج للدواجن الحلال عالمياً.

وأضاف أن حجم سوق الحلال عالمياً يتجاوز تريليوني دولار سنوياً، ويُشكل قطاع البروتين الحيواني أكبر مكوناته، مشيراً إلى أن التقديرات تشير إلى أن استهلاك الأغذية الحلال سيتجاوز 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2027.

وأشار إلى أن النمو المستمر في عدد السكان المسلمين، الذي يتجاوز 1.9 مليار نسمة وينمو بمعدل يقارب ضعف معدل النمو السكاني العالمي، يضمن طلباً مستقراً ومتزايداً على منتجات البروتين الحلال.

ولفت إلى أن الطلب على المنتجات الحلال لم يعد مقتصراً على الدول ذات الأغلبية المسلمة، بل امتد ليشمل مناطق تضم جاليات مسلمة كبيرة، إضافة إلى أسواق أخرى تُقدّر معايير السلامة الصارمة التي يتميز بها هذا القطاع، حيث تُعد شهادات الحلال علامة موثوقة للجودة العالية، والنظافة، والإنتاج الأخلاقي.