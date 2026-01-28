مسؤولون أيرلنديون يؤكدون عمق التعاون مع الإمارات في قطاع الغذاء ودور "جلفود" في تعزيز الشراكات

دبي في 28 يناير/ وام / أكد معالي نويل جريليش، وزير الدولة الأيرلندي في وزارة الزراعة والغذاء والشؤون البحرية، أن التعاون بين جمهورية أيرلندا ودولة الإمارات في قطاع الغذاء يتميز بالثقة المتبادلة والالتزام بشراكة طويلة الأمد.

وقال جريليش، لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات معرض "جلفود" المنعقد في دبي، إن هناك تعاوناً وثيقاً على مستوى الحكومات، والوكالات الحكومية، وهيئات الصناعة، والشركات من الجانبين، يركز على ضمان الإمداد الموثوق، ومعايير عالية لسلامة الغذاء، والإنتاج المستدام.

وأوضح أن العلاقة بين البلدين تستند إلى حوار مستمر وتعاون عملي، ما يتيح لهما الاستجابة بفعالية لاحتياجات السوق وتعزيز سلاسل إمداد الغذاء بما يخدم المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وفيما يتعلق بتكامل الجانبين في تطوير قطاع الغذاء، لا سيما في مجالات الابتكار والاستدامة، أشار جريليش إلى أن جمهورية أيرلندا تمتلك سمعة قوية في الإنتاج الزراعي المستدام المدعوم بالبحث العلمي والابتكار والإشراف التنظيمي الصارم، إلى جانب ريادتها في تطبيق نهج الأنظمة الغذائية المستدامة.

وأضاف أن دولة الإمارات تمتلك قيادة في مجالات استخدام البيانات، والاستثمارات في الزراعة العمودية، واللوجستيات، والابتكار السوقي، فضلاً عن تركيز استراتيجي واضح على الاستدامة وأمن الغذاء، مؤكداً أن تكامل هذه المقومات يعزز التعاون القائم على البيانات والأدلة في سياسات ابتكار الزراعة والغذاء، ويرفع الكفاءة، ويوفر غذاءً عالي الجودة ومنتجاً بطريقة مستدامة.

وأشار وزير الدولة الأيرلندي إلى أن التفاعل مع المنظومة التكنولوجية في دولة الإمارات يتيح للمنتجين والمصدّرين الأيرلنديين تبني حلول ابتكارية متقدمة تدعم أهداف الاستدامة وتعزز الاستجابة السريعة والفعّالة لمتطلبات السوق، ما يسهم في تعميق الشراكة الثنائية بما يتجاوز الجوانب التجارية.

وحول دور الإمارات كشريك إستراتيجي، قال جريليش إن العمل المشترك بين البلدين يسهم في بناء سلاسل إمداد غذائية مستقرة وآمنة ومستدامة، تدعم أهداف أمن الغذاء على المستويين الإقليمي والعالمي، لا سيما في مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بتغير المناخ ومرونة سلاسل التوريد والطلب العالمي المتزايد.

وأكد أن قوة العلاقة الثنائية تنعكس في المستوى العالي من التعاون الحكومي في مجالات الغذاء والزراعة والابتكار في الاستدامة، مشيراً إلى التفاعل الرسمي المنتظم، والبعثات التجارية، والحوار المستمر، والتعاون بين الوكالات المعنية.

ولفت إلى مذكرة التفاهم المعنية بتعزيز التعاون التقني في مجال أمن الغذاء، والتي تتيح التعاون في مجالات سلامة الغذاء، والإنتاج المستدام والمبتكر، والتخطيط والحوكمة، موضحاً أنه التقى خلال زيارته معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حيث جرى بحث مجالات التعاون المحتملة والاتفاق على تجديد مذكرة التفاهم بين الجانبين.

من جانبه، قال جيم أوتول، الرئيس التنفيذي لهيئة مجلس الأغذية الأيرلندي "Bord Bia"، إن حضور الهيئة في دولة الإمارات تطور تدريجياً على مدى السنوات، بما يعكس الأهمية المتزايدة للسوق الإماراتي لصادرات الأغذية والمشروبات الأيرلندية.

وأوضح أوتول، في تصريح لـ"وام" على هامش "جلفود"، أن العلاقة بدأت بتركيزها على التجارة، ثم تطورت إلى شراكة أكثر استراتيجية تركز على تطوير السوق على المدى الطويل، والتواصل مع العملاء، وبناء العلامات التجارية.

وأشار إلى أن أبرز محطات هذا التطور شملت إنشاء تمثيل ميداني للهيئة، وتنظيم بعثات تجارية متكررة، والمشاركة المستمرة في معرض "جلفود"، إضافة إلى تعميق العلاقات مع كبار تجار التجزئة ومشغلي خدمات الطعام والموزعين في مختلف أنحاء المنطقة.

وأوضح أن السوق الإماراتي يلعب دوراً مهماً في دعم الشركات الأيرلندية من حيث التطوير والابتكار والتوسع الإقليمي، لما يوفره من بيئة سوقية متقدمة وبنية تحتية متطورة لقطاعات التجزئة وخدمات الطعام والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن دولة الإمارات تعمل بالنسبة للعديد من الشركات الأيرلندية كسوق اختبار للمنتجات المتميزة والعلامات التجارية والمنتجات ذات القيمة المضافة، وكمنصة للتوسع في أسواق الخليج والشرق الأوسط، مدعومة بالخبرة المكتسبة داخل الدولة.

وأشار أوتول إلى أن شراكات "Bord Bia" في دولة الإمارات تتميز باتساع نطاق التعاون عبر سلسلة القيمة، حيث تتجاوز معاملات التصدير لتشمل أنشطة ترويجية مشتركة، وزيارات مشترين، وتبادل معلومات السوق، وتطوير الفئات على المدى الطويل.

وحول الفرص المستقبلية، أوضح أن هناك فرصاً قوية للتعاون بين الشركات الأيرلندية والإماراتية في مجالات إنتاج الغذاء المستدام، وكفاءة سلاسل الإمداد، والابتكار في تطوير المنتجات، والأمن الغذائي، مشيراً إلى تكامل خبرات الشركات الأيرلندية في الزراعة المستدامة مع الخبرات الإماراتية في التكنولوجيا والبنية التحتية وابتكار الأسواق.

وأكد أوتول أن معرض "جلفود" يمثل حدثاً محورياً للهيئة في منطقة الشرق الأوسط، لما يوفره من منصة لعرض الأغذية والمشروبات الأيرلندية أمام جمهور عالمي، ويسهم في تعزيز ظهور المنتجات الأيرلندية وبناء شراكات طويلة الأمد في دولة الإمارات والمنطقة.