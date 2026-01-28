الشارقة للتعليم الخاص شريك إستراتيجي لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في مؤتمر "تألّق 2026"

الشارقة في 28 ديسمبر/ وام / أعلنت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة عن شراكة إستراتيجية مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص ضمن المؤتمر العلمي الرياضي الدولي الثاني "تألّق 2026" الذي يعقد في 7 فبراير المقبل تحت شعار "دمج الحركة في التعليم" وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للنسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

وتأتي هذه الشراكة تأكيدًا على الدور الذي يضطلع به مؤتمر "تألّق" في دعم رسالة الدورة من خلال نقل أثر المنافسات الرياضية من نطاق الملاعب إلى فضاء أوسع يُعنى ببناء الإنسان من الجذور عبر مقاربة علمية وتطبيقية تربط الحركة بالتعلّم والصحة الشمولية وجودة الحياة المدرسية ولا سيما في الحلقة الأولى (الصفوف 1–4) حيث تتشكّل العادات الأولى للطفل وتتأثر مستويات التركيز والدافعية والسلوك والتحصيل بأنماط الحركة اليومية.

ويُسهم التعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص في إضفاء بُعد عملي وتنفيذي على محاور المؤتمر عبر ربط الطرح العلمي بالواقع المدرسي مباشرة وتعزيز وصول مخرجاته إلى الفئات التربوية المستهدفة داخل المدارس الخاصة في الإمارة.

وباعتبارها الجهة المشرفة على أكثر من 130 مدرسة خاصة في إمارة الشارقة تسهم الهيئة في توسيع نطاق المشاركة عبر تفعيل قنواتها التعليمية لدعوة المدارس والفئات التربوية المعنية بما يضمن حضورًا نوعيًا من القيادات المدرسية والمعلمين ومختصي المناهج والأنشطة الرياضية وأعضاء المجالس العلمية ويدعم نقل مخرجات المؤتمر إلى التطبيق وفق احتياجات كل مدرسة.

وقالت سعادة حنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة إن الشراكة مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص تمثّل عنصرًا محوريًا في مسار مؤتمر "تألّق 2026" مؤكدة أن تحويل المخرجات العلمية إلى أثر فعلي داخل المدارس يتطلب شراكات تعليمية قادرة على الربط بين الطرح الأكاديمي وواقع التطبيق.

من جانبها أكدت الدكتورة محدّثة يحيى الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن الشراكة مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في مؤتمر "تألّق 2026" تنسجم مع توجهات الهيئة في دعم المبادرات التي تعزّز جودة التعليم وتوازن البيئة المدرسية مشيرة إلى أهمية دمج الحركة في التعليم بوصفها مدخلًا يسهم في تحسين صحة الطلبة ورفع مستويات التفاعل والتركيز داخل الصفوف مشيرة إلى أن الهيئة ستعمل على دعم حضور الفئات التربوية المعنية ومتابعة الاستفادة من مخرجات المؤتمر بما يخدم تطوير الممارسات التعليمية داخل المدارس.