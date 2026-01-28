شراكة بين "مجموعة ألِف" والجامعة الأميركية في الشارقة لدعم حملة "معًا نرتقي"

الشارقة في 28 يناير/ وام / وقعت "مجموعة ألِف" إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في إمارة الشارقة شراكة إستراتيجية مع الجامعة الأميركية في الشارقة لدعم حملة "معًا نرتقي" لعام 2026 مجدّدةً التزامها بتطوير مجتمعات تُلهم الابتكار وتعزّز الاستدامة وتدعم النمو.

وانطلاقًا من مبادئها الجوهرية المتجذرة في التراث والإنسانية والتقدّم تؤمن "مجموعة ألِف" بأهمية بناء ما يتجاوز المساحات العمرانية المتميزة ليشمل خلق الفرص التي تمكّن الأفراد وتفتح آفاقًا لمستقبل أكثر إشراقًا وتعكس هذه الشراكة التزام المجموعة المستمر بالاستثمار في التعليم وتنمية المجتمع ودعم الجيل القادم من القادة.

وتُقام حملة "معًا نرتقي" تحت رعاية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة وتُعدّ المبادرة الرائدة للجامعة في مجال دعم المنح الدراسية للطلبة المستحقين بما يُسهم في ترسيخ التميّز الأكاديمي وتكافؤ الفرص وبصفتها شريكًا رئيسيًا، ستدعم "مجموعة ألِف" مجموعة من الفعاليات الرئيسة التي تهدف إلى توحيد مجتمع الجامعة وتعزيز فرص الوصول إلى التعليم للطلبة المحتاجين.

وقال رائد كاجور النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة ألِف: نؤمن في "مجموعة ألِف" بأن تحقيق النمو المستدام يبدأ بالاستثمار في الإنسان والأفكار والمجتمعات وتعكس شراكتنا مع الجامعة الأميركية في الشارقة التزامنا الراسخ بالتعليم والتمكين وهي قيم تتماشى مع الرسالة الجوهرية لحملة "معًا نرتقي" ومن خلال دعم هذه المبادرة الحيوية نفخر بالمساهمة في صناعة مستقبل أكثر إشراقًا عبر تمكين الطلبة المستحقين من الوصول إلى الموارد التي تساعدهم على تحقيق كامل إمكاناتهم ونتطلع إلى مواصلة دعم الفرص الموجّهة للشباب في السنوات المقبلة.

من جانبه قال الدكتور تود لورسن مدير الجامعة الأميركية في الشارقة: تفخر الجامعة الأميركية في الشارقة بالتعاون مع "مجموعة ألِف" ضمن حملة تجمع المجتمع الأوسع حول أولوية مشتركة هي التعليم و تُوسّع حملة "معًا نرتقي" نطاق الدعم الدراسي للطلبة الموهوبين وتُعزّز القيم التي تُسهم في بناء مجتمعات قوية بما في ذلك المسؤولية والشمول والإيمان بأن الموهبة يجب ألا تُقيَّد بالظروف.