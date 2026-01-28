رئيس الدولة يستقبل وزير الدفاع الكويتي الذي يقوم بزيارة عمل يشارك خلالها في فعاليات "الإمارات والكويت..إخوة إلى الأبد"

أبوظبي في 28 يناير/ وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح وزير دفاع دولة الكويت الشقيقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يشارك خلالها في فعاليات أسبوع "الإمارات والكويت..إخوة للأبد" الذي يبدأ يوم غدٍ ويستمر مدة أسبوع في جميع إمارات الدولة.

ونقل معاليه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار .. فيما حمله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته وتهانيه إلى صاحب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة احتفاء الكويت بأيامها الوطنية وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة وللكويت وشعبها الشقيق دوام التطور والنماء في ظل قيادته.

كما أعرب معاليه عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة لاحتفاء دولة الإمارات الأخوي ومشاركتها في أيام الكويت الوطنية مشيداً بالعلاقات الراسخة التي تجمع البلدين.

وبحث سموه ومعالي وزير الدفاع الكويتي..العلاقات الأخوية ومسارات التعاون والعمل المشترك وفرص تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين المتبادلة وبما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى التنمية والازدهار .

كما تطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها بجانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء..الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

كما حضره وفد الكويت الذي يضم كلاً من معالي الدكتورة نورة المشعان وزيرة الأشغال العامة والشيخ عبد الله سالم العلي الصباح محافظ العاصمة والشيخ حمود جابر الأحمد الصباح محافظ الأحمدي وعدد من كبار المسؤولين.