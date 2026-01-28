ولي عهد الفجيرة يفتتح النسخة الثانية عشرة من معرض "بلاتفورم 09"

الفجيرة في 28 يناير/ وام/ أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية دعم المشاريع الريادية، وتمكين المبادرات النوعية، وتوسيع نطاق الفرص أمام المبدعين وروّاد الأعمال، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاعات الإبداعية ودعم مسارات التنمية الاقتصادية في الإمارة.

وجاء ذلك خلال افتتاح سموه النسخة الثانية عشرة من معرض "بلاتفورم 09" بشعار"التألق" في حيّ الرميلة بالفجيرة، والذي يُقام تحت رعاية الشيخة شمسة بنت حمد بن محمد الشرقي، كريمة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بدعم المشاريع الخَلاقة الهادفة في الإمارة، تعزيزًا لتنافسية قطاع الصناعات الإبداعية وريادة الأعمال على الصعيدين الوطني والعالمي.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة خلال تجوّله في المعرض على تسع تجارب تفاعلية فريدة، صممت لدفع المشاركات والزوار نحو طرح الأسئلة، وإثارة الفضول، وتحويل الأفكار إلى أثر ملموس. وأكد سموه أن "التألق ليس مجرد مظهر خارجي أو لحظة احتفاء، بل وضوح الرؤية، وشجاعة القرار، والقدرة على تحويل الحلم إلى واقع".

ويُسلّط المعرض هذا العام الضوء على النساء وروّاد الأعمال اللاتي لا يكتفين بالطموح، بل يلاحقن رؤى جريئة تنبع من الداخل، حيث يقدّم "بلاتفورم 09" تجربة محفّزة تمكّن الزائرات من مواجهة حدودهن واكتشاف إمكاناتهن الحقيقية، والتفاعل مع أفكارهن لإعادة تعريف النجاح بطريقتهن الخاصة.

ويستمر المعرض حتى 2 فبراير المقبل، ويضم مجموعة من المساحات الإبداعية والملهمة للموهوبين ورواد الأعمال، بما في ذلك ورش العمل، والمحاضرات التفاعلية، والجلسات الحوارية مع المشاركين، بما يسهم في إثراء تجربة الاكتشاف والاستمتاع والمعرفة لدى الزوار.

وحضر الافتتاح سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة حمدان كرم، مدير المكتب الخاص لسمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المسؤولين في الهيئات والمؤسسات الداعمة للإبداع وريادة الأعمال في الفجيرة.