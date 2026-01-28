مركز جمعة الماجد يفوز بجائزة الكتاب العربي عن فئة الإنجاز

دبي في 28 يناير /وام/فاز مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي بجائزة الكتاب العربي في دورتها الثالثة ضمن فئة الإنجاز تقديرا لإسهاماته الرائدة في خدمة الكتاب العربي وصون التراث المعرفي وتعزيز حضور الثقافة العربية على المستويين الإقليمي والدولي.

تسلم الجائزة الدكتور محمد كامل جاد المدير العام للمركز خلال الحفل الرسمي الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، حيث قام سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، بتكريم الفائزين من المبدعين والمؤسسات الثقافية تقديرا لجهودهم في دعم صناعة الكتاب العربي.

وأكد حسن النعمة الأمين العام للجائزة أن الجائزة تمثل منصة للتواصل الفكري بين العلماء والمفكرين وتسهم في تعزيز حضور الكتاب العربي عربيا وعالميا فيما أشار الدكتور ناجي الشريف المدير التنفيذي للجائزة إلى أن الدورة الثالثة سجلت نتائج متميزة بفضل آليات التحكيم الدقيقة التي شارك فيها نخبة من المتخصصين.