النفط عند أعلى مستوياته في 4 شهور والذهب يتجاوز 5300 دولار للأونصة

عواصم في 28 يناير /وام/ صعدت أسعار النفط والذهب اليوم متأثرة بضعف العملة الأمريكية التي وصلت قرب أدنى مستوى ‌لها في أربع سنوات.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبربعدما عطلت عاصفة شتوية إنتاج الخام في الولايات المتحدة واستمرار انقطاع إنتاج قازاخستان.

وبحلول الساعة 1302 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 67.95 دولار للبرميل. وزاد

خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا، أو 0.6 بالمئة، مسجلا 62.76 دولار ‌للبرميل.

ويتجه الخامان لتحقيق أكبر ارتفاع شهري بالنسبة المئوية منذ يوليو 2023. ومن المتوقع أن يرتفع سعر برنت بنحو 12 بالمئة،

وخام غرب تكساس الوسيط بحوالي 10 بالمئة. وارتفع الخامان ثلاثة بالمئة تقريبا أمس الثلاثاء.

ويحوم الدولار قرب أدنى مستوى في أربع سنوات مقابل سلة من عملات رئيسية أخرى، مما يقلل من تكلفة السلع الأولية المقومة

بالدولار، مثل النفط، ‍على حائزي العملات ‍الأخرى. وعلى صعيد العرض، قالت خدمة فورتكسا لتتبع السفن إن صادرات

النفط الخام من الموانئ ‌على ساحل الخليج الأمريكي انخفضت إلى الصفريوم الأحد قبل أن ترتفع يوم الاثنين بعد اجتياح عاصفة شتوية شديدة

الولايات المتحدة.كما قدم ​فقدان إنتاج من قازاخستان دعما للأسعار . وفيما يتعلق بالذهب فقد تجاوز 5300 دولار للمرة الأولى في ظل زيادة الطلب عليه

وسط تراجع الثقة في العملة الأمريكية . وبحلول الساعة 1225 بتوقيت جرينتش، قفز الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 5266.22 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس مستوى قياسيا بلغ ‌5311.31 دولار في وقت سابق. وارتفعت الأسعار بأكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 3.5 بالمئة إلى 5260.40 دولار للأوقية. ويزيد تراجع الدولار من جاذبية ⁠الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وارتفع سعر ‍المعدن الأصفر بأكثر ‌من 20 بالمئة منذ بداية العام ليواصل ما ‌حققه العام الماضي من مكاسب قياسية.

وذكر دويتشه بنك أمس أن الذهب قد يرتفع إلى 6000 دولار للأوقية في 2026 بسبب استمرار الطلب الاستثماري

حيث تزيد البنوك المركزية والمستثمرون من مخصصاتهم للأصول الملموسة غير الدولارية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 112.59 دولار للأوقية، بعد أن سجلت ارتفاعا

قياسيا بلغ 117.69 دولار ‌يوم الاثنين. وقفزت الفضة بالفعل بنحو 60 بالمئة منذ بداية العام.وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2651.90 دولار للأوقية بعد ⁠أن سجل مستوى قياسيا بلغ 2918.80 دولار يوم ⁠الاثنين.

وصعد البلاديوم أيضا 1.9 بالمئة إلى 1970.75 دولار.

