كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور يشهد تنافسا في فئتي الحر والشاهين

دبي في 28 يناير/وام/شهدت منافسات فئتي الحر والشاهين في كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ، مستويات تنافسية عالية و مشاركة واسعة من داخل الدولة وخارجها .

وفي منافسات فئة الحر توج فريق الوصل بالمراكز الثلاثة الأولى في شوط رمز الفرخ، حيث حل الطير القاهر أولاً بزمن 18.293 ثانية تلاه الطير الفارس ثانياً بزمن 18.410 ثانية ثم الطير الحرامي ثالثاً بزمن 18.812 ثانية فيما حقق فريق إف 3 إس المركز الأول في شوط رمز الحر جرناس بالطير مبهر بزمن 17.143 ثانية وجاء الوصل ثانياً بالطير الشميمي بزمن 17.196 ثانية وحل فريق اس بي كي ثالثاً بالطير اتش 20 بزمن 17.197 ثانية.

وفي منافسات فئة الشاهين فاز فريق إف 3 إس بالمركز الأول في شوط رمز الفرخ بالطير مسكت بزمن 17.722 ثانية وجاء فريق أر بي جي ثانياً بالطير مفنود بزمن 18.149 ثانية فيما حل فريق إم 7 ثالثاً بالطير إس ان 4 بزمن 18.537 ثانية كما تفوق فريق أر بي جي في شوط رمز شاهين جرناس بالطير مزيون بزمن 17.640 ثانية.

وفي شوط البرقع الذهبي شاهين جرناس أحرز الصقار البحريني أحمد عبد الوهاب الهاجري المركز الأول بالطير ذهب بزمن 17.388 ثانية وجاء حميد بن برغش المنصوري من المملكة العربية السعودية ثانياً بالطير شجعه بزمن 17.747 ثانية وحل عمران فالح النعيمي ثالثاً بالطير الحسم بزمن 17.855 ثانية.

وأكد راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، أن فئة الإنتاج المحلي الحرار والشواهين سجلت هذا الموسم أرقاماً مميزة من حيث المشاركة ومستوى الأداء مشيراً إلى أن هذه الفئات تمثل ركيزة أساسية في استدامة موروث الصقارة وتعكس نجاح الجهود المبذولة في تطويرها وفق معايير تنافسية عالية كما أسهمت المشاركة الخليجية الواسعة في إثراء المنافسات وتعزيز مكانة البطولة كمنصة جامعة لصقاري المنطقة.