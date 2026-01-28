"رابي سكان" تستعرض أحدث تقنياتها في معرض الجمارك العالمية بأبوظبي

أبوظبي في 28 يناير/ وام/ تستعرض شركة «رابي سكان» خلال مشاركتها في معرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية 2026 المقام في أبوظبي، أحدث مشاريعها وحلولها التقنية المتقدمة في مجالات التفتيش الجمركي و ابتكاراتها في أنظمة الفحص والكشف الذكية .

وأشار جورج بشورة، نائب الرئيس للشرق الأوسط لشركة "رابي سكان"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى أن الشركة تُعد من الشركات الرائدة في تصنيع أجهزة الأشعة السينية المخصصة لفحص الحقائب والشاحنات والمركبات، لافتا إلى أن حلول «رابي سكان» تُستخدم في مختلف المنافذ الحدودية، بما في ذلك المطارات والموانئ والحدود البرية.

وأوضح أن الشركة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في المنطقة، وتوفر أنظمتها وحلولها التقنية لمختلف الإدارات الحكومية، بما يسهم في تسهيل حركة تنقل المسافرين والبضائع بين الدول براً وبحراً وجواً.

ونوه إلى أن أهمية المشاركة في معرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية تكمن في جمع ممثلي الجهات الحكومية من مختلف دول المنطقة في منصة واحدة، ما يتيح تعزيز التواصل المباشر، والتعريف بأحدث منتجات الشركة وحلولها المتطورة، ومواكبة التطور المتسارع في أنظمة التفتيش والعمل الجمركي لدى الإدارات الحكومية.