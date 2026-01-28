"جلفود 2026" يواصل تعزيز الشراكات الغذائية العالمية

دبي في 28 يناير/ وام/ عزز معرض جلفود 2026 موقعه ليصبح بمثابة منظومة شاملة تسهم في تشكيل مستقبل أنظمة الغذاء العالمية، تمتد عبر الزراعة والتكنولوجيا والتصنيع والعلامات التجارية وحلول غذاء المستقبل، مستنداً إلى نجاح التوسع عبر موقعين، ومواصلاً مرحلته التالية بإطلاق «جلفود360 أفريقيا/كينيا»، بما يعكس توسيع نطاق المنصة إلى قارة جديدة، وترسيخ مكانة التقنيات الزراعية والابتكار في صميم سلسلة «من المزرعة إلى المائدة إلى المستقبل».

وفي إطار تعزيز الشراكات تعزيز الشراكات الغذائية العالمية، وقّع مركز دبي للسلع المتعددة وتجمع الإمارات للغذاء مذكرة تفاهم إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون عبر منظومة الغذاء والزراعة.

وقال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة تجمع الإمارات للغذاء، إن إستراتيجية التجمع نجحت في جمع أطراف المنظومة، ما مكّن دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها كمركز غذائي عالمي ذكي قادر على مواجهة تحديات القطاع.

ومنح تجمع الإمارات للغذاء معرض «جلفود» جائزة تقديرية لمساهمته في بناء منظومة غذائية قوية في دولة الإمارات، ودوره في ربط قطاعات الغذاء على المستوى العالمي.

وعلى الصعيد التجاري، عززت منصة «بيج ديل هاب» مكانة «جلفود» كمحرّك لإبرام الصفقات، من خلال ربط المشترين والموردين بأسواق النمو، وتسهيل الاجتماعات المسبقة بما يسهم في رفع كفاءة المشاركات وتعزيز فرص التوسع الدولي.

كما واصلت الأجنحة الوطنية المشاركة تعزيز جاذبية «جلفود» كنقطة التقاء عالمية تجمع الابتكار والثقافة والتعاون الدولي، فيما أكد مشاركون دوليون جودة التنظيم والدعم المقدم، بما يعكس المكانة المتقدمة للمعرض على خارطة المعارض العالمية.

وشهد «جلفود 2026» إطلاق منتجات جديدة، والإعلان عن استثمارات، وظهور علامات تجارية لأول مرة، تأكيداً لدوره كمنصة إطلاق عالمية للتوسع والابتكار والاستثمار، إلى جانب إبراز الحلول المستدامة والتقنيات الزراعية المتقدمة.

كما سلّط المعرض الضوء على رواد الابتكار والشركات الناشئة في مجالات تكنولوجيا الغذاء والاستدامة، مترجماً مفاهيم الزراعة الدقيقة، والتغذية الوظيفية، والبروتينات البديلة إلى حلول قابلة للتوسع.

وعلى صعيد التبادل الثقافي، استضاف «دبي للمأكولات العالمية» جلسات طهي مباشرة وورش عمل متخصصة، بمشاركة طهاة عالميين، قدّموا خلالها رؤى حول المطبخ المعاصر، في إطار دمج الثقافة الغذائية بالتجارة العالمية.

واختُتمت الفعاليات بتكريم الفائزين في «جوائز جلفود للابتكار» عبر عدد من الفئات، تقديراً للتميّز والإبداع في المنتجات والحلول الغذائية واللوجستية.