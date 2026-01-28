مشاركون: جلفود دبي منصة إستراتيجية لتعزيز الشراكات التجارية

دبي في 28 يناير/ وام/ أكد مسؤولون في أجنحة وشركات عربية مشاركة في معرض "جلفود دبي" أهمية الحدث كمنصة إستراتيجية تتيح للمشاركين توسيع شبكات الشراكات التجارية وبناء علاقات إقليمية ودولية.

وأشاروا في تصريحاتهم لوكالة أنباء الإمارات " وام "على هامش المعرض، إلى أن المشاركة في هذا الحدث العالمي تعزز فرص التواصل مع أصحاب المصلحة في قطاع الأغذية وتتيح استكشاف فرص جديدة للتعاون.

ولفتت هبة سهيل، مدير إدارة المعارض وخدمات الأعضاء في الجناح المصري، إلى أن الجناح يضم 175 شركة مشاركة، مؤكدة أن المعرض يكتسب أهمية متزايدة سنويًا، وأن الإمارات تعتبر من أهم الأسواق، حيث ارتفعت نسبة المشاركة هذا العام بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس الثقة في قوة المعرض ومكانته الإقليمية والدولية.

من جهته أكد ميثم إسماعيل، مدير الجناح العراقي، أن مشاركة العراق تضم أكثر من 18 شركة، وتوفر فرصة لعرض المنتجات العراقية والاطلاع على المنتجات العالمية، ما يفتح آفاقًا للتعاون وتبادل الخبرات التجارية، ويعزز فرص زيادة الصادرات.

وأضاف أن الجناح العراقي استفاد من فرص التعاون مع شركات ودول عالمية، بما يتيح إمكانية إقامة شراكات مستقبلية لتعزيز حضور المنتجات العراقية في الأسواق الدولية، ودراسة اتجاهات السوق ومتطلبات المستهلكين، وتبني أفضل الممارسات في جودة المنتجات والتغليف والتوزيع.

بدوره أكد حمد النعيمي، المدير العام لمصنع رويال باستا فاكتري، المشارك ضمن الجناح القطري، أن معرض "جلفود دبي" يُعد من أبرز وأهم المعارض العالمية في قطاع الأغذية، نظرًا لجودة التنظيم وتميز الخدمات، ما يجعله منصة مهمة لعرض المنتجات وبناء الشراكات التجارية على الصعيد الدولي.

ويواصل معرض "جلفود دبي" دوره كمنصة رائدة تجمع الشركات العربية والدولية، وتعزز فرص الاستثمار والتصدير، مؤكداً مكانة الإمارات كوجهة إستراتيجية للابتكار وتطوير الأعمال في قطاع الأغذية على المستويين الإقليمي والدولي.