فوز "أنكورا" و"إيه إم" في "دولية الإمارات" للبولو

أبوظبي في 28 يناير/وام/أسفرت منافسات الجولة الرابعة من بطولة الإمارات الدولية المفتوحة للبولو 2026،أمس، عن فوزين، لكل من فريقي "أنكورا لامار" على "جنقري" بنتيجة 7 مقابل 5.5، أهداف، و"إيه إم" على "بنسالي"، بنتيجة 9 مقابل 6 أهداف.

وتتنافس في البطولة 8 فرق على ملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، حتى 1 فبراير المقبل، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وتقام مباراتان غدا الخميس في الجولة الخامسة بين فريقي الحبتور وأنكورا لامار، وغنتوت وجنقري، في محطة مهمة لتحديد المتأهلين إلى نهائي البطولة.