مواجهات عالمية مرتقبة في "دبي ميلينيوم" و"ماوج ستيكس" بميدان

دبي في 28 يناير/ وام/ تنطلق، يوم الجمعة المقبل، منافسات سباقات ميدان، يتقدمها سباق "دبي ميلينيوم ستيكس" للفئة الثالثة لمسافة 2000 متر على العشب، في ظل محاولات أوروبية لكسر هيمنة المدرب تشارلي آبلبي، المتوَّج باللقب 9 مرات.

ويشارك آبلبي بجوادين هما «باي ذي بوك»، بطل «دبي ريسينغ كلوب كلاسيك»، و«أرابيان لايت» الفائز بـ«زعبيل تيرف»، مؤكداً جاهزيتهما رغم خوضهما أول مشاركة في سباقات الفئة. ويبرز في المواجهة «كريستال بلاك» القادم من موسم مميز في بريطانيا وإيرلندا، إلى جانب «تشيبتي» الذي يخوض أول اختبار له على الأرضية السريعة.

وفي سباق «دبي سبرينت» (ليستد) لمسافة 1200 متر، يعود بطل «دبي جولدن شاهين» «دارك سافرون» إلى العشب، بمشاركة «سيمبول أوف أونر» في ظهوره الأول بموسم 2026، إضافة إلى «ريبلز غامبل» و«لامبورغيني بي إف».

ويحمل سباق «ماوج ستيكس» طابعاً دولياً بمشاركة خيول من 6 دول، تتقدمها الإسبانية «جيلينوت» في إطار تحضيراتها لـ«جميرا 1000 غينيز»، إلى جانب «دانس تو ذا ميوزيك» و«ميس ييتشانس».

كما تشهد الفعاليات سباقات قوية على الرمال، أبرزها «جافزا هانديكاب» بمشاركة «أنترِم»، و«دي بي ورلد لوجيستكس هانديكاب» الذي يشهد استمرار «فورس آند فالور» في تقديم عروضه القوية على أرضية الرمل.