مهرجان سكة يعرض أكثر من 250 عملا فنيا في حي الشندغة بدبي

دبي في 28 يناير/وام/ يشهد مهرجان سكة، عرض أكثر من 250 عملا فنيا وتركيبيا، بمشاركة نخبة من الفنانين الرواد والناشئة من المواطنين والمقيمين ودول الخليج بما يعكس تنوع المشهد الإبداعي في الإمارة ويجسد رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مركزا عالميا للاقتصاد الإبداعي.

وتزدان ساحات وجدران حي الشندغة التاريخي بسلسلة من الأعمال التركيبية المبتكرة والجداريات الملهمة ضمن فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مهرجان سكة للفنون والتصميم ،الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي ويستمر حتى الأول من فبراير المقبل.

وأكدت شيماء راشد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في دبي للثقافة، أن ما يقدمه المهرجان من تجارب فنية وجداريات تتناول موضوعات الذاكرة والانتماء والتراث واللغة يعكس التزام الهيئة بدعم أصحاب المواهب وتمكينهم من التعبير عن رؤاهم الفنية والمساهمة في إبراز هوية دبي الإبداعية وقيمها الثقافية بأساليب معاصرة.

وأضافت أن المهرجان يشكل حاضنة إبداعية تجمع مختلف مكونات المشهد الفني وتحتفي بإنتاجات رواد الفن والمبدعين الشباب بما يعزز التواصل والحوار بين الفنانين والجمهور ويسهم في ترسيخ الفنون بوصفها عنصرا فاعلا في تشكيل الوعي المجتمعي وتحويل الفضاءات الحضرية إلى منصات نابضة بالتجربة التفاعلية.

وتشهد نسخة هذا العام تقديم 11 جدارية بإشراف القيمة الفنية موزة لوتاه استلهمت من نسيج المكان وحكاياته وشكلت امتدادا لبيت الذاكرة الذي يضم أعمالا تتمحور حول مفهوم الذاكرة الجماعية.