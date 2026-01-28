" KCTDI" تستعرض حلولها التقنية في معرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية 2026

أبوظبي في 28 يناير/وام/ تشارك شركة KCTDI في معرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية 2026، بهدف استعراض أحدث حلولها التقنية والرقمية الداعمة لتطوير منظومات العمل الجمركي. وتركّز الشركة، من خلال مشاركتها، على تقديم ابتكاراتها في مجالات تكامل الأنظمة وتحليل البيانات والحلول الذكية، بما يسهم في تعزيز كفاءة إجراءات التفتيش والتخليص، ويدعم توجهات التحول الرقمي وتسهيل حركة التجارة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت جونغمين آن، مديرة في معهد تطوير الجمارك والتجارة الكوري (Korea Customs Development and Trade Institute)، لوكالة أنباء الإمارات"وام"، أن المعهد استعرض خلال مشاركته في المعرض نموذجاً متكاملاً لمرافق التخليص الخاصة بالتجارة الإلكترونية العابرة للحدود (CPEC)، يوضح آليات العمل وإجراءات التخليص المتبعة.

وأوضحت أن مجالات عمل المعهد الرئيسية تشمل تشغيل البنية التحتية الجمركية، ودعم إدارات الجمارك، وإدارة مرافق التخليص، إضافة إلى التعامل مع البضائع الخاضعة للرقابة، بما في ذلك شحنات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.

وبيّنت أن المعهد يمتلك شراكة تمتد لأكثر من 60 عاماً مع هيئة الجمارك الكورية، ويعمل كمشغّل لإدارة الشحنات، مشيرة إلى أن أنشطته تشمل تقديم خدمات الاستشارات، والبحوث، ودعم السياسات الجمركية.

وأضافت أن النموذج المعروض يبيّن التدفق الكامل للعمليات اللوجستية في مرافق التخليص الخاصة بالتجارة الإلكترونية عبر الحدود، بدءاً من استقبال بيانات الشحنات وصولاً إلى مرحلة الإفراج عنها.