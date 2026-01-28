«سميث ديتيكشن» تستعرض حلولها الأمنية المتقدمة في معرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية 2026

أبوظبي في 28 يناير/وام/ تشارك شركة «سميث ديتيكشن» في معرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية 2026، بهدف استعراض أحدث حلولها وتقنياتها المتقدمة في مجالات الفحص والكشف الأمني، بما يدعم كفاءة العمل الجمركي ويعزز أمن المنافذ الحدودية. وتسلّط الشركة، من خلال مشاركتها، الضوء على أنظمتها الذكية المعتمدة على التقنيات الحديثة، التي تسهم في رفع مستوى الدقة والسرعة في إجراءات التفتيش، ومواكبة المتطلبات المتنامية لأمن الحدود وتسهيل حركة التجارة الدولية.

وأكد بيير غيزوفسكي، مدير حلول أنظمة تفتيش الشحنات في شركة «سميث ديتيكشن»، لوكالة أنباء الإمارات"وام"، أن الشركة حرصت على المشاركة في فعالية منظمة الجمارك العالمية، لما تمثله من منصة مهمة لعرض منتجاتها واستعراض قدراتها التقنية المتقدمة. وأوضح أن حلول الشركة تعتمد على أنظمة الكشف الآلي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز أمن الحدود والموانئ ودعم أعمال الإدارات الجمركية حول العالم.

وأشار إلى أن «سميث ديتيكشن» تحرص على المشاركة السنوية في فعاليات منظمة الجمارك العالمية، نظراً لأهميتها الاستراتيجية في مواكبة تطورات العمل الجمركي العالمي. وبيّن أن التواجد في دولة الإمارات يحظى بأهمية خاصة في ظل الزيادة المتنامية في أحجام الشحن والتجارة، مؤكداً أن المشاركة في المعرض تعكس التزام الشركة بدعم حلول التفتيش المتقدمة وتعزيز أمن وسلاسة حركة التجارة الدولية.