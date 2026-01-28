اللجنة المنظمة البطولة الدولية للطيران اللاسلكي 2026 تعلن تفاصيل الحدث

العين في 28 يناير /وام/ أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة الدولية للطيران اللاسلكي الاستعراضي (النسخة الثانية) تفاصيل البطولة التي تُقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، من 4 إلى 8 فبراير المقبل، بمشاركة أكثر من 92 طيارًا محترفًا يمثلون أكثر من 28 دولة من مختلف أنحاء العالم.ونظمت اللجنة مؤتمرًا صحفيًا اليوم في فندق راديسون بلو بمدينة العين حضره كل من سعادة الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة ،و سعادة علي محمد بن مصلح الاحبابي مدير البطولة، والسيد يوسف حسن الحمادي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للرياضات الجوية، وسعادة المهندس يوسف هاشم العزيزي، المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة العامة للطيران المدني، و السيد سعيد بن روضة الظاهري مدير إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، و Manrico Mincuzzi من شركة IMAC EUROPE.

واستعرضت اللجنة المنظمة تفاصيل البطولة، مؤكدة اكتمال كافة الاستعدادات الفنية والتنظيمية واللوجستية، بما يضمن تنظيم الحدث وفق أرقى المعايير العالمية، ويعكس المكانة التي تحتلها دولة الإمارات في استضافة البطولات الرياضية الدولية المتخصصة، لا سيما في مجال الطيران اللاسلكي.

وأكد علي مصلح الأحبابي، مدير بطولة العين الدولية للطيران اللاسلكي، حرص اللجنة المنظمة على توفير بيئة تنافسية متكاملة للمشاركين من داخل الدولة وخارجها، تعزز القيم الرياضية وتتيح لهم تقديم أفضل مستويات الأداء، مشيرًا إلى أن البطولة تمثل امتدادًا للنجاحات التي حققتها النسخة الأولى.

وأُعلن خلال المؤتمر عن تنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة لـ تحدي الجامعات للأنظمة المستقلة غير المأهولة (AUSUIC 2026)، من 7 إلى 8 فبراير المقبل في نادي العين الرياضي (Al Ain Sportlex Club)، بالتزامن مع فعاليات البطولة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الرئيسي، أن تنظيم التحدي يجسد التزام الجامعة بدعم التعليم التطبيقي والابتكار، وربط المخرجات الأكاديمية بالتطبيقات العملية في مجالات هندسة الطيران والأنظمة غير المأهولة، موضحًا أن التحدي يشكل منصة تعليمية عالمية تجمع طلبة الهندسة من مختلف الجامعات.

وأوضح أن التحدي يهدف إلى تمكين الطلبة من تصميم وبناء طائرات مبتكرة قادرة على تنفيذ مهام متعددة، ضمن منافسات تتوزع على ثلاث مراحل رئيسية تشمل مرحلة المقترح، ومرحلة العرض التصميمي، ومرحلة الطيران النهائي، وفق معايير تقييم دقيقة تضمن مستوى أكاديمي وتنافسيًا عاليًا.

بدوره، أكد سعيد بن روضة الظاهري، أن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مواصلة دعمها للنسخة الثانية من بطولة الإمارات الدولية للطيران الاستعراضي للطائرات اللاسلكية، لما تمثله من حدث نوعي يجمع بين الرياضة والابتكار، ويعزز مكانة الإمارة على خريطة الفعاليات الدولية، مشيرا إلى أن اختيار العين لاحتضان البطولة يعكس خصوصيتها التاريخية والثقافية باعتبارها إحدى أقدم المناطق المأهولة بالسكان بشكل متواصل في العالم، وموقعاً مدرجاً على قائمة التراث العالمي لليونسكو، موضحاً في الوقت ذاته أن استضافة العين لفعاليات رياضية عالمية متعددة تبرز الدور المتنامي للرياضة في تعزيز التبادل الثقافي، ودعم النمو الاقتصادي، وإبراز قيم الضيافة الإماراتية، و اكتشاف ما تزخر به منطقة العين من مقومات ثقافية وسياحية متميزة.

وأكد أن البطولة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الرياضية والتنظيمية، وتعكس التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير السلامة والتنظيم في الفعاليات الجوية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا القطاع.

و أكد سعادة المهندس يوسف هاشم العزيزي، دعم الهيئة للنسخة الثانية من البطولة الدولية للطيران اللاسلكي في منطقة العين يندرج ضمن دورها التنظيمي والتوعوي، وحرصها على دعم الفعاليات الملتزمة بأعلى معايير السلامة، وأوضح أن البطولة تسهم في تعزيز مشاركة المجتمع، لاسيما فئة الشباب، وتنمية الاهتمام بمجالات الطيران الحديثة، لافتة إلى أهميتها المجتمعية بالتزامن مع عام الأسرة باعتبارها جسراً للتواصل بين قطاع الطيران المتخصص والمجتمع.

وأشار إلى أن النجاح الذي حققته النسخة الأولى يعكس ثقة المجتمع الدولي بقدرة الدولة على استضافة فعاليات نوعية وفق أفضل الممارسات العالمية، ويعزز مكانة مدينة العين كوجهة رائدة للرياضات الجوية المتخصصة، مؤكدة التزامها بمواصلة دعم الشراكات والفعاليات التي تجمع بين الرياضة والتقنية والتوعية وتكرس مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في قطاع الطيران.

من جانبه، أكد يوسف حسن الحمادي، أن البطولة تُعد من أبرز البطولات المتخصصة إقليمياً ودولياً، وأن نسختها الثانية تأتي امتداداً لنجاح النسخة الأولى تنظيمياً وفنياً ومشاركةً دولية، بما يعكس مكانتها المتقدمة. موضحا أن دعم الاتحاد للبطولة يندرج ضمن جهوده لتعزيز ريادة الدولة في الرياضات الجوية، وتمكين المواهب الوطنية، وترسيخ ثقافة السلامة والاحتراف، لافتاً إلى أن استضافتها في مدينة العين تسهم في دعم السياحة والتبادل الثقافي وإبراز الوجه الحضاري لدولة الإمارات، معرباً عن شكره للجنة المنظمة والشركاء والداعمين ووسائل الإعلام.

وأوضح Manrico Mincuzzi، ممثل منظمة IMAC Europe، أن منظمة IMAC تُعد الجهة العالمية المعنية بتطوير رياضة الاستعراض الجوي للطائرات اللاسلكية، والتي تقوم على محاكاة الحركات البهلوانية للطائرات الحقيقية باستخدام طائرات يتم التحكم بها عن بُعد. وأوضح مشاركتهم مهمه في تنظيم هذا الحدث حيث تُنظم فعاليات البطولة ضمن فئات متدرجة في مستوى الصعوبة تبدأ من الأساسي وصولاً إلى فئة «غير المحدود»، التي تتطلب مهارات تقنية عالية وقدرة ذهنية كبيرة على التحكم تحت الضغط. وأشار إلى أن هذه الرياضة تمثل منصة مهمة لتأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم التقنية والذهنية، فضلاً عن دورها المتنامي في دعم صناعة الطائرات دون طيار، حيث بات العديد من الطيارين المؤهلين يشكلون كفاءات مطلوبة في هذا القطاع المتطور.

وتُعَدُّ البطولة منصة دولية متخصِّصة في مجال الطيران اللاسلكي، وتستهدف في نسختها الثانية استقطاب أكثر من 3,000 زائر.

ويتضمَّن برنامج البطولة، على مدى خمسة أيام، سلسلة من الفعاليات المصاحبة التي تشمل عروضاً جوية ليلية، وبطولة تنافسية لطلبة جامعات دولة الإمارات في اختصاص هندسة الطيران، حيث يتنافسون في تصميم الطائرات المسيَّرة وتصنيعها والطيران بها، كذلك يشمل برنامج البطولة فرصاً تعليمية من خلال 10 ورش عمل متقدمة ومبتدئة، في إطار برنامج متكامل يعكس مكانة منطقة العين وجهة رياضية لاستضافة الفعاليات النوعية والمتخصِّصة.