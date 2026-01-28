القمة العالمية للحكومات 2026 تكشف تفاصيل أجندتها بحوارات معمقة لتمكين الحكومات في عالم سريع التغير

دبي في 28 يناير/ وام/ كشفت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، عن تفاصيل أجندة الدورة الجديدة من القمة التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير المقبل في دبي، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

وتواكب أجندة الفعاليات التحولات العالمية الكبرى والتطورات المتلاحقة في مختلف القطاعات الحيوية، برؤية استشرافية شاملة لأبرز التحديات والفرص ودور حكومات العالم في تعزيز أسس التنمية للمجتمعات.

وتهدف القمة العالمية للحكومات، التي تجمع أكثر من 6250 مشاركاً من صناع القرار وأصحاب العقول، إلى صياغة إستراتيجيات ورؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، إضافة إلى إيجاد حلول واقعية وفاعلة للتحديات العالمية المتزايدة، وذلك من خلال تنوع أجندتها التي تضم حوارات جامعة ونقاشات موسعة لتشخيص الأوضاع العالمية والإقليمية الراهنة وصياغة تصورات ومنهجيات لتمكين الحكومات من أدوارها الجديدة في ضمان الازدهار والتقدم الحضاري في عالم سريع التغير.

وتشهد القمة العالمية للحكومات 2026 أكبر مشاركة قيادية في تاريخها، حيث تجمع أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6250 مشاركاً.

وسيتم عقد أكثر من 445 جلسة يتحدث فيها أكثر من 450 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية و87 عالماً حائزا على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية وأكاديمية، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين.

وتحظى القمة بتغطية إعلامية واسعة حيث يحضرها أكثر من 840 إعلامياً دولياً وإقليمياً ومحلياً، ومشاركة أكثر من 44 شريكاً إعلامياً.

وتضم هذه الدورة أجندة موسعة بفعاليات نوعية تشمل 25 منتدى عالمياً تركز على أبرز التوجهات في المجالات الحيوية الأكثر ارتباطاً بمستقبل الإنسان، إضافة إلى عقد أكثر من 45 اجتماعاً وزارياً واجتماعاً رفيع المستوى.

وتركز أجندة القمة على 5 محاور رئيسية تتناول: الحوكمة العالمية والقيادة الفعالة، الرفاه المجتمعي والقدرات البشرية، الازدهار الاقتصادي والفرص الناشئة، مستقبل المدن والتحولات السكانية، والآفاق المستقبلية والفرص القادمة.

كما تستضيف القمة مجموعة من الاجتماعات والمنتديات بتنظيم عدد من الحكومات حول العالم، فيما تصدر القمة 36 تقريراً إستراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين من مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية بهدف دراسة التوجهات العالمية في مختلف القطاعات وتقديم إستراتيجيات حكومية قابلة للتنفيذ.

وتشمل أعمال القمة العالمية للحكومات هذا العام النسخة الثالثة من المسح العالمي للوزراء، والذي يهدف إلى استطلاع آراء الوزراء من حول العالم بشأن عدد من أبرز القضايا الدولية الملحة، لوضع تصورات أوضح تساعد الحكومات في تحديد أولويات التنمية وصياغة السياسات العامة وإيجاد حلول أكثر فعالية للتحديات الدولية.

وتقدم الدورة الحالية من القمة 4 جوائز، تشمل جائزة أفضل وزير في العالم بالشراكة مع برايس ووترهاوس كوبرز، والجائزة العالمية للحكومة الأكثر تطوراً بالتعاون مع ارنست أند يونغ، وجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبلدية دبي، وجائزة المعلم العالمية بالشراكة مع مؤسسة فاركي.

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات أن القمة تستقطب في دورتها الجديدة المشاركة القيادية الأكبر في تاريخها لما أصبحت تمثله من أهمية لحكومات العالم كمنصة لاستشراف المستقبل وتعزيز الاستباقية والجاهزية تجسيداً لرؤى قيادة دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز دورها المؤثر في ترسيخ روابط أقوى للتكاتف والتعاون الدولي، بما يسهم في استمرار التقدم الحضاري للإنسانية.

وقال معاليه: "العالم اليوم لا يمر بمجرد تحولات عابرة، بل يعيش مرحلة إعادة تشكيل شاملة للنظم التقليدية، وأمام تحديات هذا العالم الجديد أصبحت الحكومات بحاجة إلى قدرة أكبر على التحرك السريع وعدم الاعتماد على الانتظار والاكتفاء برد الفعل، كما باتت حكومات العالم بأمس الحاجة إلى مساحات جامعة للتعاون الدولي المشترك الذي يشهد اليوم اختبارات حقيقية في ظل ما نراه من أزمات، وهو ما يؤكد الأهمية المضاعفة للقمة العالمية للحكومات كمنصة عالمية جامعة، تساهم في تعزيز الروابط والعمل المشترك والتفكير الجماعي للخروج برؤى مبتكرة تضمن مواصلة الاستقرار والازدهار.

وتنطلق أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2026، يوم الإثنين 2 فبراير المقبل بانعقاد المنتدى الاقتصادي الكويتي الإماراتي، ومنتدى المالية العامة للدول العربية، ومنتدى الاستثمار في أمريكا اللاتينية والكاريبي، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، ومنتدى القيادات العربية الشابة، إضافة إلى عدد من المنتديات ضمن أعمال القمة العالمية للعلماء، وذلك بمشاركة واسعة من نخبة القادة العالميين وكبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصنّاع القرار وقادة الفكر وعدد من المنظمات الدولية، ونخبة من العلماء الحائزين على جوائز دولية مرموقة.

كما يعقد عدد من الاجتماعات الوزارية ورفيعة المستوى منها: الاجتماع الوزاري لوزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي، والاجتماع الوزاري لوزراء الشباب العرب، وحوار التسريع الخماسي للتحول في الذكاء الاصطناعي، وحوار الرؤساء التنفيذيين بالتعاون مع المجلس الأطلسي، ومجلس الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع المعهد الهندي للتكنولوجيا.

ويأتي "المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي"، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، للاحتفاء بعلاقات الأخوة والشراكة الإماراتية الكويتية، ويهدف المنتدى، الذي تنظمه دولة الإمارات ودولة الكويت، إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وإبراز عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

ويشكل المنتدى الذي يجمع القادة وصناع السياسات والمستثمرين من البلدين الشقيقين، منصة إستراتيجية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتنمية التجارة في قطاعات حيوية، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن تطورات البيئة الاقتصادية ما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، ويعزز مسيرة العلاقات القوية بينهما.

ويركز منتدى المالية العامة للدول العربية، والذي يُنظم بالتعاون بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ووزارة المالية في الدولة، على تصميم السياسات المالية المستقبلية، وتتناول جلسات المنتدى أهم التحديات التي تواجهها السياسات المالية والرقمية ودور التكنولوجيا الحكومية والذكاء الاصطناعي في تعزيز الحوكمة وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتمويل التنمية وفرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومعالي فهد التركي المدير العام لصندوق النقد العربي، ويشارك معالي إدوارد ديفيد بيرت، رئيس وزراء برمودا في جلسة"التحول الرقمي في المالية العامة وفرص الذكاء الاصطناعي"، كما يتضمن المنتدى جلسات عن "نظرة على العالم العربي في زمن الصدمات وعدم اليقين"، و"الأولويات للعالم العربي في السنوات القادمة" و"إعادة هيكلة سياسات الإنفاق وتعزيز تمويل التنمية".

ويشارك في منتدى الاستثمار في أمريكا اللاتينية والكاريبي نخبة القادة العالميين والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال حوارات موسعة تتناول أبرز التطورات والاتجاهات والفرص التي تؤثر في المشهد الاستثماري في أمريكا اللاتينية والكاريبي بما يدعم النمو المستدام ويعزز التعاون بين دول المنطقة ويسهم في تحقيق التقدم الاقتصادي على المدى الطويل.

ويتضمن المنتدى جلسة قيادية بعنوان: "ما الذي سيحدد المرحلة الاقتصادية المقبلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي؟" يتحدث فيها فخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور.

ويلتقي ضمن الاجتماع العربي للقيادات الشابة معالي الوزراء العرب والقادة الشباب في المنطقة والأصوات الشابة الناشئة، حيث يتبادلون خلال الاجتماع الرؤى حول الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في العالم العربي.

وتتناول الجلسات إستراتيجيات القيادة وتطورها والفرص المتاحة لتنمية ريادة الأعمال ودعم الإبداع، إضافة إلى التحولات المتسارعة في المشهد الرقمي على مستوى المنطقة.

كما يهدف منتدى القيادات العربية الشابة إلى تسليط الضوء على المساهمات الرائدة التي تشكل أسس القيادة العربية الحديثة، ويوفر منصة حيوية تساعد على تبني الرؤى المستقبلية والإستراتيجيات المبتكرة في مختلف أنحاء المنطقة.

وتتناول جلسات المنتدى نماذج القيادة الناشئة وآفاق الرؤى القيادية ومسارات تمكين الشباب وفرص الاستثمار، إضافة إلى الإرث الحضاري الذي يصنعه الجيل القادم.

وتضم فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2025، جلسة حوارية مع فخامة غي بارميلين رئيس الاتحاد السويسري، وجلسة حوارية مع فخامة ألار كاريس رئيس إستونيا، وكلمة رئيسية لفخامة د. فيوسا عثماني رئيسة كوسوفو، وكلمة رئيسية لفخامة تايي أتسكي سيلاسي، رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجلسة حوارية مع دولة الدكتور نواف سلام رئيس وزراء لبنان، وكلمة رئيسية لمعالي بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، وكلمة رئيسية لمعالي إيراكلي كوبا خيدزه رئيس وزراء جورجيا، وجلسة حوارية مع معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وجلسة حوارية مع ليز تراس رئيسة الوزراء السادسة والخمسين للمملكة المتحدة، وجلسة حوارية مع معالي كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي

ويشارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومايك بومبيو الوزير السبعون للخارجية الأمريكية في جلسة بعنوان: "إعادة ضبط المشهد الجيوسياسي"، ويتحدث معالي مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي في جلسة رئيسية بعنوان: "صناعة مستقبل التنقل في المدن".

كما يشارك كل من ارفيند كريشنا الرئيس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM، وبورجي إيكهولم الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة Ericsson في جلسة رئيسية بعنوان: "هل تصبح الابتكارات التكنولوجية أصولاً سيادية؟" ويتحدث غيوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة Airbus في جلسة رئيسية بعنوان: "كيف نضمن بقاء العالم متصلا؟" ويتحدث معالي مختار ديوب المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية في جلسة رئيسية بعنوان: "هل النمو خيار حكومي أم فرصة استثمارية؟".

وتجمع جلسة رئيسية بعنوان: "كيف سيفكر الذكاء الاصطناعي؟" كلاً من سكوت غوثري نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لشركة Microsoft، وليلى ابراهيم الرئيسة التنفيذية للعمليات في شركة Google DeepMind.

كما تجمع جلسة بعنوان: كيف يمكن للحكومات أن تحول الفكرة إلى قيمة مليارية؟" كلاً من محمد بلوط الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Kitopi، وسيتويو لوبوكوييت الرئيس التنفيذي لشركة M-PESA Africa، وغيوم بوساز الرئيس التنفيذي لشركة تشيك اوت دوت كوم.

وتناقش فعاليات اليوم الأول محاور عدة من بينها: "حكومات المستقبل"، و"التجارة العالمية واللوجستيات"، و"مهارات المستقبل"، و"مستقبل السياحة"، و"مستقبل التحالفات العالمية"، و"مستقبل العلوم والتكنولوجيا"، و"اقتصادات الجيل القادم".

ويشارك كل من معالي د. روزفيلت سكيريت رئيس وزراء كومنولث دومينيكا، ومعالي راسل مسيسو دلاميني رئيس وزراء مملكة إسواتيني، ومعالي فرانسيسكو كالبوادي لاي نائب رئيس الوزراء والوزير المنسق للشؤون الاقتصادية ووزير السياحة والبيئة في جمهورية تيمور ليشتي الديمقراطية، في جلسة رئيسية بعنوان: " هل ما زالت السياحة أولوية حكومية؟".

كما يشارك كل من معالي ادوارد ديفيد بيرت رئيس الوزراء في برمودا، ومعالي إديل جولدوبايفيتش بايسالوف نائب رئيس مجلس الوزراء في قيرغيزستان، في جلسة رئيسية بعنوان: "كيف تبني الدول شراكاتها في عالم متعدد الأقطاب ؟".

وتضم الفعاليات جلسة رئيسية بعنوان: "سباق الاستثمار والتجارة القادم؟" يشارك فيها كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي لويجي ي دي مايو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في دول الخليج.

كما تضم أبرز الفعاليات جلسة رئيسية بعنوان: "نقطة التحول في التجارة العالمية" يشارك فيها كل من معالي خافيير ادواردو مارتينيز انا فاسكيز وزير الخارجية في جمهورية بنما، ومعالي ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومعالي ريبيكا غرينسيان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وجون دنتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية.

وتتضمن أجندة اليوم الأول منتديات العلماء الشباب والذكاء الاصطناعي وتبادل الخبرات الحكومية ومستقبل العمل ومستقبل الإكوادور.

وفي منتدى تبادل الخبرات الحكومية يتحدث فخامة سانتياغو بينيا بالاسيوس، رئيس جمهورية الباراغواي في جلسة بعنوان "القيادة والمسؤولية ومستقبل الأمم"، ومعالي جورو ماتشوت رئيس وزراء جمهورية صربيا في جلسة "قوة رأس المال البشري"، كما يتضمن المنتدى جلسات عدة منها "تعزيز التقدم الوطني من خلال التنمية البشرية"، و"استثمارات ذكية لاقتصادات مرنة"، و"كيف تصنع القيادة من التميز أثراً مستداماً؟"، و"قادة المستقبل، مسؤولية عالمية"، و"القيادة معاً.. الحكومات كفريق عالمي واحد".

ويشهد منتدى الذكاء الاصطناعي كلمة افتتاحية لمعالي د. ديفيد سينجه، رئيس مجلس وزراء جمهورية سيراليون، كما يتضمن المنتدى عدداً من الجلسات منها "اقتصاد الذكاء الاصطناعي .. من التبني إلى تحقيق الميزة التنافسية"، و"هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفكر كعالم؟"، و"ما بعد الذكاء الاصطناعي التوليدي.. من الابتكار إلى التأثير الواقعي"، و"الإنسان ووكلاء الذكاء الاصطناعي.. آفاق جديدة للإنتاجية"، و"الحوكمة العالمية والذكاء الاصطناعي المسؤول.. من المبادئ إلى التطبيق".

كما يشهد منتدى العلماء الشباب ضمن القمة العالمية للعلماء كلمة افتتاحية للبروفيسور آدم ريس الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء (2011)، جامعة جونز هوبكنز، إضافة إلى كلمات رئيسية لكل من د. جوليان باريير من معهد علوم الضوئيات في معهد برشلونة للعلوم والتكنولوجيا، ود. روي وانع - جامعة ويست ليك، ود. سيمون شورل فينكه من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، ود. أندرو بيل من جامعة ستانفورد، ود. سامولي أوتي من محاضر في جامعة لانكستر، ود. أبدون أتانغانا من جامعة الولاية الحرة، ود. رافي كيران سارفاديفابهاتلا من المعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات في حيدر أباد (مركز تكنولوجيا الرؤية)، ود. سارو كوماري من جامعة تشودري تشاران سينغ في ميروت، ود. تايلر ألين من جامعة ديوك، ود. سارة وحيدي - المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Civaam.

ويشهد منتدى مستقبل الإكوادور كلمة رئيسية لفخامة دانيال نوبوا رئيس جمهورية الإكوادور، ويضم المنتدى عدداً من الجلسات أبرزها "استشراف الخمسين عاماً المقبلة للإمارات والإكوادور"، و"ربط أمريكا اللاتينية بالعالم عبر الإكوادور"، و"الاستثمار في مستقبلنا الرقمي وتمكين الشباب"، إضافة إلى الإطلاق العالمي لإستراتيجية الإكوادور للذكاء الاصطناعي.

كما يشهد اليوم الأول من القمة تنظيم عدد من الاجتماعات والطاولات المستديرة، منها الاجتماع الوزاري ضمن أعمال منتدى الإدارة الحكومية العربية، وطاولة مستديرة حول مستقبل الشركات العائلية، وطاولة مستديرة حول مستقبل العمل الحكومي بتنظيم جمهورية أوزبكستان، وطاولة مستديرة ضمن منتدى مستقبل التنقل، واجتماعات المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء، وطاولة مستديرة حول مستقبل الاستثمار، وطاولة مستديرة حول مستقبل الرياضة، والحوار العالمي من أجل التأثير.

ويتضمن اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2026، كلمات رئيسية لسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، وفخامة غورديانا سيليانوفيسكا دافكوفا رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية، ومعالي ديلما روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد، كما يتضمن جلسات حوارية مع كل من فخامة الدكتور باتريك هيرميني رئيس جمهورية سيشل، ومعالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، ومعالي كاليكستو أورتيغا سانشيز نائب رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية.

كما يشهد اليوم الثاني من القمة، مجموعة من الجلسات الرئيسية، أبرزها جلسة "مستقبل التواصل خارج حدود البشر"، يتحدث خلالها ازا راسكين الشريك المؤسس ورئيس Earth Species Project، وجلسة "هل تستطيع الحكومات مواكبة خيال الإنسان؟"، ويشارك فيها بن لام الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"كولوسال بيوساينسز"، كما يتضمن اليوم الثاني جلسة بعنوان "كيف سيصبح شكل الإنسان في الخمسين سنة القادمة؟"، يشارك فيها كل من توم هيل الرئيس التنفيذي لشركة Oura، وسيرفجان أوزجان نائب الرئيس للتصاميم والمفاهيم في "نايكي"، ونولاند أرباو المتطوع الأول لزراعة شريحة "نيورالينك". في دماغه.

وتعقد في اليوم الثاني، جلسة بعنوان "اقتصاد التجربة.. دروس للحكومات"، يشارك فيها كل من معالي جاستون براون رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا، ومعالي ميلويكو سباجيك رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود"، ودانييل جريدر الرئيس التنفيذي لشركة"هوغو بوس"، وبنجامين فوشو الرئيس التنفيذي لشركة فنادق هونغ كونغ وشانغهاي المحدودة، وأوديل بيكهام جونيور لاعب كرة القدم الأمريكية.

كما سيتم عقد جلسة بعنوان "إلى أين يتجه الذكاء الاصطناعي؟"، يديرها معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، بمشاركة كل من جوزيف تساي الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في مجموعة "علي بابا"، وشامات بالبهابيتيا المؤسس والشريك الإداري في Social Capital.

كما تعقد جلسة رئاسية بعنوان "هل سيكون العقد القادم إفريقياً؟"، يشارك فيها كل من فخامة جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، وفخامة دوما غيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا، وفخامة إيمرسون دامبودزو منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي.

ويشارك في جلسة بعنوان "الفصل القادم لأمريكا اللاتينية.. ماذا بعد؟" كل من فخامة دانيال نوبوا رئيس جمهورية الإكوادور، وفخامة سانتياغو بينيا بالاسيوس رئيس جمهورية الباراغواي.

ويشارك في جلسة بعنوان "كيف ترسم السياسات الحكومية مستقبل الاستثمار في إفريقيا؟" كل من فخامة الدكتورة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، وفخامة جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا، وفخامة جون دراماني ماهاما رئيس جمهورية غانا، والدكتور أكينوومي أدبسينا رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.

وتستضيف جلسة "ما هي الوجهة القادمة للطيران 2.0؟"معالي توشيوكي أوتوما رئيس منظمة الطيران المدني الدولي، والسير تيم كلارك رئيس شركة طيران الإمارات.

وفي جلسة رئيسية بعنوان "ما دور الثقافة في تشكيل مستقبل الإنسانية؟"، يتحدث كل من معالي الدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة.

كما يُعقد في اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات، جلسة بعنوان "نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.. نظرة مستقبلية"، يشارك فيها معالي الدكتور شيخ تيجان جي وزير المياه والصرف الصحي في جمهورية السنغال، ومعالي لي جون هوا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وسعادة عبدالله أحمد عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في دولة الإمارات.

وتشهد فعاليات اليوم الثاني من القمة تنظيم عدة منتديات من ضمنها: المنتدى العالمي للتشريعات الحكومية والعدالة، ومنتدى التكنولوجيا والسياسات، ومنتدى "الإدارة الحكومية العربية"، ومنتدى "مستقبل الاقتصاد"، ومنتدى "الخدمات الحكومية"، ومنتدى "مستقبل التنقل"، ومنتدى "طريق الحرير الجديد"، والحوار العالمي من أجل التأثير، ومنتدى "الأثر للاستدامة"، ومنتدى "مستقبل التعليم والبرنامج الدولي لقادة الطيران المدني".

وتبدأ حوارات اليوم الثاني مع "المنتدى العالمي للتشريعات الحكومية والعدالة"، الذي يشهد عدة جلسات رئيسية تتضمن: الدول في زمن التحول.. من الإصلاح التشريعي إلى إعادة الابتكار، تتحدث خلالها فخامة د. فيوسا عثماني، رئيسة جمهورية كوسوفو، وجلسة "عبر عقول صناع مستقبلك"، وجلسة "رحلة خلف كواليس التشريعات ومسار العدالة الناجزة"، وجلسة "من يملك الابتكار غداً"، بالإضافة إلى جلسة "سيادة القانون في العصر الرقمي".

وتشهد فعاليات اليوم الثاني للقمة أيضاً منتدى "الإدارة الحكومية العربية"، والذي يتضمن العديد من الجلسات، تشمل: "الذكاء الاصطناعي في العالم العربي: فرصة تاريخية أم فجوة جديدة؟" وجلسة "نحو إدارة عربية للمستقبل: كيف سيعيد الذكاء الاصطناعي تعريف الإدارة الحكومية؟"، وجلسة "مخرجات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة الحكومية العربية"، وجلسة "إطلاق مبادرة إدارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في العمل الحكومي"، وجلسة "بين الحلول التقنية والشراكات الاستراتيجية.. ما الدور الحقيقي للقطاع الخاص؟".

كما يقام في اليوم الثاني منتدى "مستقبل الاقتصاد"، الذي يشتمل على العديد من الجلسات، تتضمن: جلسة "النهج الإماراتي لمستقبل الاقتصاد"، يتحدث خلالها معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية. وجلسة "السياحة من أجل الغد.. نحو مستقبل شامل، مستدام، وقادر على الصمود"، ويتحدث في الجلسة سعادة شيخة النويس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة. وجلسة "دور السياحة في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي"، ويتحدث فيها معالي عبدولي جوب، وزير السياحة في جمهورية غامبيا، ومعالي مارسيو دي ديسوس لوبيز دانيال وزير السياحة في جمهورية أنغولا، ورينر ستامفر رئيس العمليات العالمية للفنادق والمنتجعات في فورسيزونز، وسايمون فينسنت، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط في فنادق هيلتون. وجلسة "الوجهة.. الجنوب العالمي"، ويتحدث فيها معالي لورا لحود، وزيرة السياحة في الجمهورية اللبنانية، ومعالي ريبيكا ميانو وزيرة السياحة والحياة البرية في كينيا، وجلسة "إعادة معايرة الأولويات الاقتصادية لعام 2026" ويتحدث فيها معالي عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، ومعالي رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، ومعالي جيسون هابوارد وزير الاقتصاد والعمل في برمودا، وآنا كلوديا روسباخ المديرة التنفيذية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

كما تتضمن أجندة اليوم الثاني جلسة "اقتصاد التجمعات.. تبادل الدروس المستفادة"، ويتحدث خلالها معالي د. سعيد بن محمد بن أحمد الصقري وزير الاقتصاد في سلطنة عمان، وطلال القيسي الرئيس التنفيذي لـ Core42، ومعالي يونغمين غو نائب الوزير بالإنابة وزارة الملكية الفكرية.

كما تشهد القمة "منتدى مستقبل التنقل" حيث يلقي الكلمة الافتتاحية في المنتدى معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، كما يلقي معالي جورو ماتشوت رئيس وزراء جمهورية صربيا كلمة رئيسية، وتشمل فعاليات المنتدى العديد من الجلسات الرئيسية، والتي تتضمن: جلسة "هل الحكومات مستعدة لمواكبة التنقل الذاتي؟" يتحدث فيها البروفيسور أمنون شاشوا الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة Mobileye . وجلسة "حين يقود التنقل التحول الوطني" وتتحدث فيها ستيلا لي نائبة الرئيس التنفيذي لشركة بي واي دي المحدودة. وجلسة "من يصنع قرارات التنقل؟" ويتحدث فيها د. جو بن بيفيرت الرئيس التنفيذي لشركة Joby Aviation ودانييل شوليكو الرئيس التنفيذي لمجموعة يانغو.

ومن منتديات اليوم الثاني في القمة أيضاً، منتدى "طريق الحرير الجديد"، ويشهد العديد من الجلسات الحوارية، وتشمل: جلسة "مسارات ترابط الاقتصاد عبر الاستثمار" ويتحدث خلالها تنغكو زافرول عزيز رئيس مجلس الإدارة لهيئة تنمية الاستثمار الماليزية، وطلال هلالي رئيس هيئة الاستثمار السورية. وجلسة "تجارة بلا حدود.. البنية الحديثة للاقتصاد العالمي" ويشارك فيها ديانا داي الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة العامة الصينية، ومحمد علي راشد لوتاه المدير العام لغرف دبي.

ويشهد اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2026 اجتماعات متعددة، منها طاولة مستديرة حول مستقبل السياسات وعلوم السلوك، وحوار ثنائي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والاتحاد الأوروبي، واجتماع مجلس إدارة منظمة التنمية الإدارية لأمريكا اللاتينية، وطاولة مستديرة لرؤساء الجامعات العالمية، وطاولة مستديرة حول مستقبل الإعلام والاتصال والسرد القصصي، واجتماع حول مستقبل الإكوادور، واجتماع رفيع المستوى بعنوان: دول بريكس والنظام الجيواقتصادي، بالإضافة إلى اجتماع إعادة تنشيط النظام التجاري متعدد الأطراف بتنظيم مع غرفة التجارة الدولية، واجتماع وزاري لأعضاء التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، واجتماع وزاري لمناقشة ملامح الجيل القادم من حكومات المستقبل، واجتماع حول التكنولوجيا الجغرافية والسياسات.

كما يشهد اليوم الثاني للقمة اجتماعاً حول مستقبل قطاع التجزئة وتجربة المستهلكين، واجتماعاً حول مستقبل السياحة، واجتماعاً للمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، والاجتماع الوزاري رفيع المستوى لأهداف التنمية المستدامة XDGS 2045، والحوار البرلماني بين دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور.

وتشهد فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026 في يومها الثالث والأخير جلسة حوارية مع معالي المختار ولد أجاي رئيس وزراء الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وتتناول جلسات اليوم الأخير محاور متعددة، منها: "دور الحكومات في التحول السكاني"، و"كيف تحافظ المدن على طابعها الإنساني؟"، و"ما الذي يتابعه العالم اليوم"، بالإضافة إلى جلسة "المستقبل الرقمي من يصنعه؟"، وجلسة "تحول قطاع الطاقة المدعوم بالذكاء الاصطناعي"، والجلسة الرئيسية "كيف تصنع الدول نجاحها اليوم.. ما هو سر نهوض الدول"، والتي يتحدث فيها معالي جورو ماتشوت رئيس وزراء صربيا ومعالي إيفيكا سيلينا رئيسة وزراء لاتفيا.

كما يشهد اليوم الثالث من القمة جلسة رئيسية يقدمها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .

ويشهد اليوم الأخير من القمة العالمية للحكومات 2026 العديد من الاجتماعات منها: طاولة مستديرة حول مستقبل الاقتصاد الرقمي، وطاولة مستديرة حول مستقبل الألعاب الإلكترونية، وطاولة مستديرة لمناقشة الاقتصادات الناشئة، واجتماع رفيع المستوى حول تشكيل حكومات المستقبل، واجتماع رفيع المستوى حول مستقبل الموارد البشرية الحكومية في عصر الذكاء الاصطناعي، وحوار حول الذكاء الاصطناعي بتنظيم من حكومتي جمهورية كازاخستان وكوريا.

وضمن محور الإصلاح الحكومي، تشهد فعاليات اليوم الأخير من القمة حواراً مع فخامة خوسيه راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور ليشتي الديمقراطية، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية، ومنها جلسة بعنوان "إصلاح العمل في عصر الذكاء الاصطناعي"، وجلسة "كيف تؤثر آراء المواطنين على فعالية الحكومات؟"، وجلسة "تصفير البيروقراطية.. إعادة تشكيل التصور العالمي للحكومات".

وكذلك تشهد القمة عدة جلسات ضمن محور "مستقبل الصحة" وتشمل جلسة بعنوان "كيف تصنع الحكومات جودة حياة أفضل"، وجلسة "عندما تعيد التكنولوجيا تعريف جودة الحياة"، و"الاستثمارات في التكنولوجيا الحيوية.. ماذا يجب أن تتعلمه الحكومات؟، و"ما الذي يقود التقدم في الطب الحديث؟"، و"هل الاستثمار في الطب التكاملي أولوية حكومية؟".

وضمن محور "مستقبل الطاقة والصناعات" تشهد القمة كلمة رئيسية لمعالي سالمكساي كومماسيت نائب رئيس الوزراء لجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، بالإضافة إلى عدة جلسات حوارية، تشمل جلسة بعنوان "كيف تغير تحولات الطاقة خريطة النفوذ العالمي؟، و"هل الحكومات جاهزة لمواجهة متطلبات صناعات المستقبل؟"، وجلسة "اقتصاد الطاقة المستقبلي.. من يملكه؟".

وفي منتدى الاقتصادات الناشئة، يقدم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الكلمة الافتتاحية، وتليها كلمة لمعالي البروفيسور مانوج لادوا مؤسس المنتدى الهندي العالمي، ويشهد المنتدى جلسة بعنوان "بناء الأنظمة الاقتصادية القادمة.. دروس من رواد الأسواق الناشئة"، تليها جلسة "الحياة الرقمية.. من المنصة إلى التجربة"، وجلسة "رأس المال تحت الضغط.. الاستثمار الجريء في زمن التحولات الجمركية"، وجلسة "حوكمة 1.4 مليار نسمة في عصر الذكاء الاصطناعي"، وجلسة "تعزيز التنمية الاقتصادية عبر الاستثمار.. رؤى للأسواق الناشئة"، وجلسة "الاقتصادات الناشئة تروي قصة المستقبل".

وتضم أجندة اليوم الثالث من القمة العالمية للحكومات 2026، انعقاد منتدى الاقتصادات الناشئة، ومؤتمر التعاون الدولي العاشر بتنظيم رابطة دول الكاريبي، ومنتدى الصحة العالمي.

ويهدف منتدى الاقتصادات الناشئة إلى تعزيز الحوار العالمي حول أسس الاقتصادات الناشئة وإستراتيجياتها والدروس المستفادة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

ويناقش المشاركون عوامل نمو الاقتصادات الناشئة ويستعرضون أفضل الممارسات والحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة.

ويجمع مؤتمر التعاون الدولي العاشر، الذي تنظمه رابطة دول الكاريبي، الدول الأعضاء في الرابطة والأعضاء المشاركين في منطقة الكاريبي الكبرى لتعزيز التعاون في المنطقة وبناء شراكات استراتيجية تدفع عجلة التنمية.

ويركز المؤتمر على التجارة والنقل والسياحة المستدامة والحد من مخاطر الكوارث البيئية وحماية بحر الكاريبي، مع العمل على تعزيز الاستثمار والتعاون والرؤى التنموية في المنطقة ودعم المبادرات المشتركة.

ويقدم منتدى الصحة العالمي رؤية مبتكرة للصحة باعتبارها منظومة شاملة ومتكاملة تجمع بين التطور التقني والعلوم الطبية والعوامل المناخية والقدرات البشرية ضمن إطار واحد يعزز ازدهار المجتمعات.

وتركز محاور المنتدى على نقاط التلاقي بين إطالة العمر واستعداد القطاع الطبي للمستقبل وأولويات الصحة العالمية، وأهمية ابتكار حلول جديدة تضمن تعزيز مرونة وحيوية المدن والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.