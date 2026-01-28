مجلس القيادات الشرطية الاتحادي يستعرض تقارير تشغيلية وعددا من السياسات المؤسسية بوزارة الداخلية

أبوظبي في 28 يناير/ وام/ ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس القيادات الشرطية الاتحادي، اجتماعاً للمجلس جرى خلاله استعراض عدد من التقارير والعروض التقديمية ذات الصلة بالأداء الأمني والتشغيلي على مستوى الدولة، وذلك بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية.

واطّلع المجلس على عرض حول التقرير السنوي للبلاغات المقلقة، تضمن مؤشرات مقارنة بين الأعوام السابقة، إضافة إلى استعراض أنماط الجرائم المستجدة على المستوى الدولي، والتأكيد على أهمية تبني إجراءات استباقية لمواجهتها محلياً.

كما ناقش المجلس عرضاً حول نتائج التفتيش والعمليات الميدانية الجنائية والمرورية، وما تضمنته من مؤشرات عامة وتحديات قائمة، حيث وجّه معاليه بضرورة تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد إحصاءات شاملة تدعم العمل الميداني وتطويره.

كما اطّلع المجلس على نتائج استخدام الخدمات الذكية والتطبيقات الشرطية، وما حققته من تطور في تلقي البلاغات إلكترونياً، حيث أكد معاليه أهمية مواصلة العمل على تحقيق المستهدفات المعتمدة، وتطوير الخدمات بما يعزز ثقة المتعاملين وجودة الأداء.

وناقش المجلس مؤشرات السلامة على الطرق، ونتائج التقارير المرتبطة بحوادث الوفيات، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود الوقائية والدوريات المرورية في المواقع التي تشهد تكرار الحوادث.

واستعرض المجلس التقرير السنوي للجنة المخاطر الجنائية، وما تضمنه من تحليلات عامة للجرائم المقلقة والجنائية، حيث وجّه معاليه بأهمية التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة الأسباب ومعالجتها، وإعداد تقارير داعمة لصناع القرار.

كما ناقش الاجتماع الجهود المبذولة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، واطّلع على عرض شامل لمراحل العمل والإجراءات المتبعة بالتعاون مع الجهات القضائية، مؤكداً أهمية استمرار التكامل المؤسسي وتعزيز فعالية المنظومة الوطنية في هذا المجال.