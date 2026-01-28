الشارقة تستضيف اجتماع المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية

الشارقة في 28 يناير/ وام/ تستضيف إمارة الشارقة غدا "الخميس" اجتماع المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، برئاسة سعادة سلطان محمد خليفة اليحيائي.

ويستعرض الاجتماع العديد من بنود الأجندة، أبرزها تنقلات الخيل في دول مجلس التعاون، والبيطرة، والقدرة وقفز الحواجز والترويض، وتطوير الكوادر، وإعلان القرية الفائزة في دولة الإمارات باستضافة النسخة الثالثة لبطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة والتحمل العام المقبل.

وقال اليحيائي إن الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة نظرا للملفات القوية المطروحة ومن بينها إضافة فئة تحت 25 عاما في بطولة المجموعة الإقليمية السابعة لقفز الحواجز 2026، للفئات العمرية والمقررة في العاصمة القطرية الدوحة أبريل المقبل.