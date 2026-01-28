تعاون بين "برجيل" وجمعية محمد بن خالد لأجيال المستقبل لدعم الأسرة بالعين

العين في 28 يناير/ وام/ وقعت مجموعة برجيل في العين وإدارة جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل مذكرة تفاهم لتنظيم حملة توعوية مشتركة بعنوان "من حلم صغير… يُولد كون كامل"، بحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية دعما لأهداف عام الأسرة 2026 وتعزيز الشراكة المجتمعية بين القطاعين الصحي والثقافي.

وقع مذكرة التفاهم مريم حمد الشامسي الأمين العام لمؤسسة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وسلطان محمد النيادي مدير أول للعلاقات الحكومية وتطوير الأعمال في برجيل القابضة منطقة العين، بحضورالدكتورة عائشة علي المهري، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة في منطقة العين.

وتهدف المذكرة إلى تنفيذ برامج تعليمية وتوعوية تركز على الصحة الإنجابية والتخطيط الأسري، عبر ندوات وورش عمل، وتنظيم حملات توعوية وجلسات تثقيف صحي واستشارات طبية تقدمها الكوادر الطبية لبرجيل للأسر، مع التركيز على الوقاية والكشف المبكر وتمكين الأسر من تبني نمط حياة صحي ومتوازن.

كما تشمل المذكرة تطوير برامج دعم نفسي وصحي للأمهات بعد الولادة، وإطلاق مبادرات لتكريم وتحفيز الأسر والأفراد الذين يسهمون في نشر الوعي بالصحة الإنجابية، وتنظيم فعاليات ومعارض وورش عمل لبناء قدرات فرق العمل المعنية بالحملات المجتمعية.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قوة الأسرة الإماراتية من خلال رفع الوعي وترسيخ القيم المعرفية عبر الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تنظمها.

وأشارت إلى أن عام الأسرة يشكل منصة رئيسية لكل المبادرات الرامية إلى تمكين الأسرة الإماراتية كوحدة أساسية لبناء المجتمع، مؤكدة أن تعزيز قوتها يعكس تعزيز مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبرت عن سعادتها بالشراكة مع مجموعة برجيل في العين، متطلعة إلى الأثر الإيجابي لهذه الشراكة في دعم المجتمع نحو مستقبل أكثر نموًا واستقرارا وتطورا.

من جانبها، أكدت الدكتورة عائشة علي المهري، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة في العين، أن الاستثمار في صحة الأسرة هو أساس التنمية المستدامة، مشددة على التزام برجيل بتقديم برامج طبية وتوعوية تسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم أهداف عام الأسرة.