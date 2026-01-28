"إسلامية دبي" تفتتح 29 مسجدا وتخصص 56 أرضا خلال 2025

دبي في 28 يناير/ وام/ واصلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي خلال عام 2025 تنفيذ منظومة متكاملة لبناء ورعاية المساجد .

وشهد العام الماضي تخصيص 56 أرضا لبناء مساجد جديدة موزعة على 37 منطقة في الإمارة، شملت 32 جامعا و24 مسجد أوقات، بما يعكس نهجا تخطيطيا يراعي النمو السكاني ويعزز عدالة توزيع الخدمات الدينية.

كما افتتحت الدائرة 29 مسجدا بكلفة إجمالية بلغت 250 مليون درهم، وبطاقة استيعابية تصل إلى 24 ألف مصل، موزعة على 28 منطقة وبطرز معمارية متنوعة.

وتزامن ذلك مع استمرار الإشراف على تنفيذ 53 مسجدا قيد الإنشاء، بكلفة إجمالية تبلغ 480 مليون درهم، وبطاقة استيعابية تصل إلى 32 ألف مصل، في نموذج يعكس تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمطورين العقاريين لتعزيز استدامة البنية التحتية الدينية.

وأكد محمد جاسم المنصوري، مدير إدارة خدمة المتعاملين، أهمية الدور الذي يضطلع به المتبرعون والشراكات مع المطورين العقاريين في دعم هذه المشاريع، مشيدا بمساهماتهم التي أسهمت في دمج المساجد ضمن النسيج العمراني، وتعزيز تكامل الخدمات وترسيخ المجتمعات المتماسكة.