القرية العالمية: برنامج حافل بالفعاليات تحت شعار "الإمارات والكويت إخوة للأبد"

دبي في 28 فبراير/وام/ أعلنت القرية العالمية عن برنامج حافل بالفعاليات والعروض تحت شعار" الإمارات والكويت إخوة للأبد ".

وتقدم القرية العالمية لزوارها خلال هذه الفترة تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة تعكس ثراء الثقافة الكويتية وأصالة موروثها الوطني حيث تتزين أرجاء الوجهة وجناح الكويت بأجواء احتفالية نابضة بالحياة تشمل عروضا فنية مستوحاة من الهوية الكويتية وتعبيرات تراثية تعزز روح الأخوة والمحبة بين الشعبين.

ويستضيف جناح الكويت يوميا عددا من العروض الفنية لفرقة الشياب إلى جانب مشاركتها في عروض على المسرح الرئيسي خلال أيام مختارة من فترة الاحتفالات فيما تضاء معالم القرية باللون الأزرق وتزين أعلام الإمارات والكويت أريبيان سكوير في مشهد يعكس متانة العلاقات الثنائية.

كما تشهد الاحتفالات أمسية فنية مميزة تتضمن افتتاحا موسيقيا يقدمه دي جي إماراتي يعقبه عرض لطائرات الدرون يرسم لوحات بصرية معبرة في سماء القرية العالمية، إضافة إلى سحب خاص على سيارة جديدة وحفل موسيقي يحييه نجم كويتي بمشاركة فنانة عربية .