"دبي للأمن الإلكتروني "يعزز منظومة الأمن السيبراني

دبي في 28 يناير/وام/ نظم مركز دبي للأمن الإلكتروني، ملتقى ضباط نظام أمن المعلومات بمشاركة نخبة من ضباط أمن المعلومات من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة دبي.

شكل الملتقى منصة استراتيجية لتوحيد الرؤى حول المشهد السيبراني المتطور مع التركيز على التطورات التنظيمية والتقنيات الناشئة ورفع المستوى المهني لمنظومة أمن المعلومات.

وأكد يوسف الشيباني الرئيس التنفيذي للمركز، أن الملتقى يسهم في دفع منظومة الأمن السيبراني نحو مستويات أكثر تقدما من خلال تمكين الضباط بأحدث الأنظمة والتشريعات وتعزيز الثقة الرقمية ورفع الجاهزية وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في الأمن السيبراني.

واستهلت أعمال الملتقى بكلمة ترحيبية سلطت الضوء على الدور المحوري لضباط نظام أمن المعلومات في حماية البنية التحتية الرقمية للإمارة، وتضمن الحفل الافتتاحي أنشطة تفاعلية للتوعية بالتصيد الاحتيالي، شارك فيها الحضور للتعرف على تقنيات الهندسة الاجتماعية المتقدمة، بما عزز مفهوم اليقظة كركيزة أساسية للمرونة السيبرانية.

وشهد الملتقى استعراض برنامج تصريح ضباط نظام أمن المعلومات متناولا معايير الاعتماد ودور المدققين في ترسيخ الامتثال والتميز التشغيلي إلى جانب جلسة حوارية ناقشت رفع مستوى نضج أمن المعلومات عبر الجهات المشاركة.

كما تم خلاله عرض أبرز المشاريع والسياسات الاستراتيجية لعام 2026 بما يعكس أفضل الممارسات العالمية والمتطلبات المحلية ويعزز الجاهزية التنظيمية في مواجهة التهديدات المتزايدة وتضمنت الجلسات تمرينا عمليا لإدارة الحوادث وفق إطار المركز بهدف تحسين الاستجابة المنسقة.

و تم تقديم عرض تطبيقي مباشر للإصدار الثاني من منصة التدقيق والضمان الأمني المتقدم أساس المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمطورة بأيد إماراتية والتي ستتاح قريبا للجهات الحكومية لدعم تقييم الامتثال وتحليل الفجوات وتقديم توصيات ذكية عبر لوحة تحكم تفاعلية.

واختتم بتكريم الدفعتين الأولى والثانية من برنامج تصريح ضباط نظام أمن المعلومات تقديرا لالتزامهم وكفاءتهم وبما يدعم توسيع قاعدة الكفاءات وتعزيز ثقافة التميز في منظومة الأمن السيبراني في دبي.