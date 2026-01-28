"تنمية المجتمع" ودبي الرقمية تطلقان مسار "كبار المواطنين"

دبي في 28 يناير /وام/ أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، ودبي الرقمية، عن إطلاق مسار "كبار المواطنين" ضمن مبادرة التوازن الرقمي للأسرة .

ويهدف المسار إلى تمكين كبار المواطنين وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة للتفاعل الإيجابي والآمن مع البيئة الرقمية المتسارعة .

ويشكل المسار أحد الركائز الأساسية لبرنامج التوازن الرقمي، الذي تم إطلاقه مسبقاً لترسيخ ثقافة الاستخدام الواعي والمسؤول للتكنولوجيا في المجتمع .

وتم تصميم مسار "كبار المواطنين" ليكون بمثابة جسر يربطهم بالعالم الرقمي، ليس فقط من خلال تزويدهم بالمعرفة التقنية، بل عبر بناء ثقة راسخة لديهم في الاستفادة من الخدمات الرقمية باستقلالية وأمان. ويركز البرنامج على أهداف استراتيجية واضحة تشمل تمكينهم من الاستفادة الكاملة من الخدمات الحكومية، والصحة الرقمية، وتوعيتهم بآليات الحماية من المخاطر والاحتيال الإلكتروني، وهو ما ينعكس إيجاباً على صحتهم النفسية والجسدية ويعزز من جودة حياتهم اليومية.

وقال مهند سعيد، مدير إدارة كبار المواطنين "،إن الرفاه الرقمي لكبار المواطنين هو جزء لا يتجزأ من جودة الحياة التي نسعى لتوفيرها في دبي. من خلال مسار كبار المواطنين، ننتقل من المفهوم العام للتوازن الرقمي إلى تطبيق عملي ومخصص يلامس احتياجات آبائنا وأمهاتنا بشكل مباشر. ونهدف إلى تمكينهم ليصبحوا مشاركين فاعلين وواثقين في المجتمع الرقمي، وتوظيف هذه الأدوات لتعزيز تواصلهم الاجتماعي وصحتهم ورفاههم، إلى جانب تعليمهم كيفية استخدام التكنولوجيا بطريقة آمنة ومسؤولة".

ومن جانبه، قال غيث مطر المزينة مدير إدارة أول- إدارة المدينة الرقمية في هيئة دبي الرقمية، إن المبادرة تمثل تجسيدا عمليا لمفهوم التكامل في العمل الحكومي الذي يضع المواطنين في صدارة الأولويات، وتأكيدا على أن التحول الرقمي في دبي يهدف بشكل أساسي إلى توفير الرفاهية الرقمية والراحة لجميع فئات المجتمع.

وسيتم تنفيذ البرنامج من خلال ورش عمل تدريبية مصممة بعناية لتناسب فئتي كبار المواطنين /60 عاماً فما فوق/ والمتقاعدين /55 عاماً فما فوق/ ولضمان أقصى درجات الفاعلية .