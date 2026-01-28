غوتيريش يحيل إلى مجلس الأمن تقريرا حول أنشطة العملية العسكرية الأوروبية في البوسنة والهرسك

نيويورك في 28 يناير/وام/ أحال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مؤخرًا، إلى مجلس الأمن الدولي، تقريرا رسميا تسلمه من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كلاس، يستعرض أنشطة العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك.

وأكد التقرير أن العملية العسكرية الأوروبية تواصل تنفيذ مهامها وفق التفويض الممنوح لها، وبما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيرا إلى أن وجود الاتحاد الأوروبي يشكّل عنصرا أساسيا في الحفاظ على الأمن والاستقرار ودعم السلطات المحلية في البوسنة والهرسك.

وأوضح الممثل الأعلى أن العملية ركزت على مراقبة الوضع الأمني عن كثب، والحفاظ على الجاهزية العملياتية للقوات، وتنفيذ دوريات ميدانية وتدريبات منتظمة، بما يعزز قدرتها على الاستجابة السريعة لأي طارئ، ويسهم في منع أي تدهور محتمل في الأوضاع الأمنية.

كما أبرز التقرير الدور الداعم الذي تضطلع به العملية في بناء القدرات الدفاعية والمؤسسية المحلية، من خلال التعاون مع القوات المسلحة في البوسنة والهرسك، وتقديم الدعم الفني والاستشاري، وتعزيز معايير الاحتراف والانضباط، مع الالتزام الكامل باحترام السيادة الوطنية.

وسلط التقرير الضوء على التنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين، ولا سيما حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والأمم المتحدة، والمنظمات ذات الصلة، معتبرًا أن هذا التعاون يشكل ركيزة أساسية لضمان تكامل الجهود الدولية الرامية إلى دعم الاستقرار طويل الأمد في البلاد ومنطقة غرب البلقان.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل تقييم التطورات السياسية والأمنية في البوسنة والهرسك، مع التأكيد على أهمية احترام اتفاق دايتون للسلام، والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها، ودعم مسارها نحو الاندماج الأوروبي.

وأكد الممثل الأعلى أن وجود الاتحاد الأوروبي العسكري يشكّل عامل ردع واستقرار، ويسهم في تهيئة الظروف الملائمة للإصلاحات السياسية والمؤسسية، وتعزيز سيادة القانون والمصالحة المجتمعية.

وفي ختام التقرير، شدد الاتحاد الأوروبي على التزامه بمواصلة العملية العسكرية طالما اقتضت الظروف ذلك، وبما يتماشى مع تطورات الوضع على الأرض، مؤكدا التزامه الراسخ بدعم السلام والأمن في البوسنة والهرسك وتعزيز الاستقرار الإقليمي في غرب البلقان.

