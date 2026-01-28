الداخلية تستعرض الجهود الوطنية والمجتمعية في ملتقى "مفكرو الإمارات"

أبوظبي في 28 يناير/ وام/ شاركت وزارة الداخلية في فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى "مفكرو الإمارات"، الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، بالشراكة مع وزارة الأسرة، في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار "الأسرة الإماراتية: قيم وطنية وتحولات عصرية"، وذلك تزامناً مع عام الأسرة (2026).

وشهد سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، جانباً من الجلسات الحوارية المصاحبة للملتقى، والتي حظيت بمشاركة مجتمعية واسعة، وبحضور نخبة من الخبراء والمختصين في الشأن الأسري والمجتمعي.

وجاءت مشاركة الوزارة في إطار دعم توجهات الحكومة الرشيدة بمناسبة عام الأسرة (2026)، حيث استعرضت الإدارات المشاركة في المنصة، ممثلة بإدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية، ومكتب ثقافة احترام القانون، وإدارة المتابعة والرقابة الشرطية، أبرز الجهود الوطنية المتكاملة، إلى جانب المبادرات والبرامج المجتمعية الهادفة إلى دعم الأسرة الإماراتية وتعزيز الوعي المجتمعي.

وسلطت المشاركة الضوء على الدور الحيوي للمجالس المجتمعية، وجهود التوجيه والإصلاح الأسري، ومهام واختصاصات الإدارات المعنية بالوزارة، إضافة إلى استعراض الخطط والأهداف الإستراتيجية المعتمدة ضمن إطار عام الأسرة، بما يسهم في تعزيز منظومة الحماية والوقاية للأسرة والمجتمع.

وأكد العميد الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي، نائب مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل وتعزيز المسؤولية المجتمعية، ودعم التوجهات الوطنية التي ترسخ القيم والمبادئ الأصيلة، وتسهم في تعزيز التماسك الأسري، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار المجتمعي.