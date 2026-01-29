إطلاق نادي «شمس للكوميديا» بالشارقة

الشارقة في 29 يناير/وام/ أطلقت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) نادي شمس للكوميديا في خطوة تهدف إلى دعم المواهب الكوميدية وتوفير مساحة إبداعية لصقل مهاراتهم وإنتاج محتوى كوميدي يواكب تطورات المشهد الإبداعي المعاصر.

وشهد مقر “شمس” الليلة الماضية إحياء أول أمسية كوميدية في النادي قدّمها نجوم الكوميديا الإماراتية علي صالح و أحمد سيف ومحمد الكندي وسط حضور تفاعلي استحسن العروض الارتجالية المقدَّمة.

طرح الفنانون خلال الأمسية مواقف اجتماعية وقضايا يومية بأسلوب كوميدي هادف يجمع بين الترفيه والرسائل التوعـوية.

وقالت مها المنصور تنفيذي التطوير الإعلامي في (شمس) :" يأتي إطلاق نادي شمس للكوميديا استجابةً للنمو الملحوظ في إقبال الشباب على هذا الفن ورغبتنا في توفير منصة حاضنة تسمح لهم بالتجربة وتطوير مهاراتهم في بيئة مهنية داعمة ونؤمن في “شمس” بأن الكوميديا يمكن أن تكون جسراً مؤثراً لنشر الوعي وتعزيز القيم الإيجابية بأسلوب قريب من الناس ونسعى من خلال هذا النادي إلى تمكين المواهب وصناعة محتوى إماراتي معاصر يعكس روح المجتمع وطموحاته" .