"راكز" والمجلس الألماني الإماراتي للصناعة يستعرضان مقومات رأس الخيمة التنافسية

رأس الخيمة في 29 يناير /وام/ نظمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" بالتعاون مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة فعالية في إمارة رأس الخيمة، بهدف تعزيز التواصل والتعاون بين الشركات الألمانية العاملة في دولة الإمارات بمشاركة أكثر من 50 من كبار التنفيذيين والمصنّعين وصنّاع القرار من مجتمع الأعمال الألماني.

مثلت الفعالية منصة لمناقشة المقومات التنافسية التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة كقاعدة مثالية للمصنّعين الألمان، وسلطت الضوء على منظومتها الصناعية المتنامية، وقوة ترابطها اللوجستي وبيئتها الداعمة للأعمال بما يسهم في دعم النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية للشركات على المدى الطويل.

وقال رامي جلاّد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" : " تواصل رأس الخيمة تعزيز مكانتها وجهة مفضلة للمصنّعين الألمان الساعين إلى الجمع بين الجودة والكفاءة والوصول إلى الأسواق الإقليمية ومن خلال "راكز" نوفر للشركات بنية تحتية متطورة، وإجراءات مبسطة، ومنظومة أعمال مرنة تمكّنها من تحقيق التميز التشغيلي ودعم الابتكار وبناء سلاسل توريد مرنة وتحقيق نمو مستدام انطلاقاً من دولة الإمارات".

من جهته قال الدكتور مارتن هنكلمن الرئيس التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة إن الشركات الألمانية لديها حضور راسخ في دولة الإمارات بفضل موقعها الاستراتيجي واقتصادها القوي وبرزت إمارة رأس الخيمة في السنوات الأخيرة وجهة جاذبة للمستثمرين الألمان في ظل مواصلتها الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الداعمة لتوسع الأعمال، بما يؤكد إمكاناتها الواعدة وجهة رئيسية للاستثمارات الألمانية المستقبلية.

وتضمنت الفعالية حلقة نقاشية بعنوان "صُنع في رأس الخيمة: دفع عجلة النمو الصناعي والابتكار"، وفرت للمشاركين رؤى استراتيجية حول كيفية تحول رأس الخيمة إلى قاعدة تصنيع استراتيجية للشركات الألمانية التي تخدم الأسواق الإقليمية.

شارك في الجلسة كل من عماد كوكش نائب رئيس شركة "كلودي" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبول باتون الرئيس التنفيذي لشركة "كناوف جي سي سي"، من مجتمع أعمال "راكز" إلى جانب إيان هانت، رئيس قطاع تجربة المتعاملين في "راكز".

واستعرض المتحدثون كيف نجحت عملياتهم في رأس الخيمة في ترسيخ معايير التصنيع الألمانية، مع تركيز قوي على ضبط الجودة، والانضباط في العمليات والتميز التشغيلي وأشاروا إلى أن العمل انطلاقا من دولة الإمارات يتيح للمصنّعين تحسين كفاءة سلاسل التوريد، وتقليص مسافات التسليم والحد من البصمة الكربونية أثناء خدمة العملاء في مختلف أنحاء المنطقة.

جدير بالذكر أن نحو 1200 شركة ألمانية تتخذ من "راكز" مقرا لأعمالها، تعمل في مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية والتجارية ما يعزز مكانة رأس الخيمة مركزا تنافسيا للمصنّعين الدوليين.