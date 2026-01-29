استشاري و بلدي الشارقة يناقشان التعاون بمجال التشريع

الشارقة في 29 يناير/وام/ ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة الشارقة أطر التعاون في مجال التشريع القانوني لاسيما فيما يخص جوانب اختصاصات اللجنة المؤقتة للتحكيم وفض منازعات المقاولين والشكوى والاقتراحات للمجالس البلدية وذلك ضمن أعمال اللجنة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر.

حضر اللقاء الذي عقد اليوم بمقر المجلس البلدي بمدينة الشارقة سعادة سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي و عدد من أعضاء المجلس و محمد علي الحمادي رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة ومن الأمانة العامة للمجلس الاستشاري سيف بن سويف الكتبي أمين السر .

ناقش اللقاء آليات العمل التشريعي الحالية وأوجه مواكبة المواد القانونية للمستجدات والتحديات في القطاعين البلدي والإنشائي فضلا عن اقتراح التعديلات اللازمة مع التأكيد على أهمية التنسيق المسبق في صياغة المشاريع القانونية واللوائح التنظيمية لضمان تكاملها مع السياسات العامة للإمارة ورؤيتها الاستراتيجية.

واتفق الحضور على أن التشريع السليم هو حجر الزاوية في تحقيق الحوكمة الرشيدة والشفافية.

وبحث الحضور سبل تعزيز التعاون المستمر بين المجلسين من خلال عقد لقاءات تنسيقية دورية لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك مما يعزز التكامل في الأدوار ويسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي.