جائزة الشارقة للعمل التطوعي تحتفي بمرور ربع قرن على انطلاقتها

الشارقة في 29 يناير/وام/ احتفت جائزة الشارقة للعمل التطوعي بمرور 25 عاماً على انطلاقها في العام 2001 بموجب مرسوم أميري من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتشكل منصة وطنية رائدة في تكريم الجهود التطوعية المتميزة ودعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية والتنموية على مستوى دولة الإمارات.

وأكدت سعادة مريم ماجد الشامسي، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة رئيس مجلس أمناء الجائزة ، أن هذه المناسبة تجسد نجاح رؤية الشارقة في جعل العمل التطوعي نهجاً راسخاً وأسلوب حياة متأصلاً في المجتمع، وترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية.

وقالت سعادتها إن جائزة الشارقة للعمل التطوعي لم تكن مجرد مبادرة تكريمية، بل مشروعاً مجتمعياً متكاملاً أسهم على مدى ربع قرن في بناء منظومة تطوعية فاعلة، وتعزيز قيم العطاء والتكافل والمسؤولية المجتمعية، واحتضان المبادرات التطوعية النوعية، وتقدير جهود المتطوعين، وتمكين المؤسسات من أداء دورها المجتمعي بكفاءة واستدامة.

وأعربت عن شكرها وتقديرها للدعم المتواصل الذي تحظى به الجائزة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وحرصه الدائم على دعم المبادرات المجتمعية.

وأوضحت أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على العمل التطوعي المبتكر، وتعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات، واستقطاب الطاقات الشابة، بما يسهم في استدامة العمل التطوعي وترسيخ مكانة الشارقة حاضنة رائدة للمبادرات الإنسانية والمجتمعية.

نظمت الجائزة منذ انطلاقها نحو 23 دورة، تم خلالها تكريم ما يقارب 1300 فائز من الأفراد والمؤسسات في مختلف فئاتها.

وفي دورتها الثانية والعشرين لعام 2024، كرّمت الجائزة 41 فائزاً من أصل 105 مشاركين، وشهدت تنفيذ 254,760 ساعة تطوعية بمشاركة 16,901 متطوع عبر 73 فرصة تطوعية.

وشهدت الجائزة خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في تنوع فئاتها واتساع نطاق المشاركات، وارتفاع نسبة مشاركة الشباب والمتطوعين الجدد، بما يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية العمل التطوعي بوصفه رافدا أساسيا للتنمية المستدامة وتعزيز التلاحم المجتمعي.