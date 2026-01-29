المفوضية الأوروبية تعلن عن أول استراتيجية شاملة لإدارة اللجوء والهجرة

بروكسل في 29 يناير/وام/ أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن أول استراتيجية أوروبية شاملة لإدارة اللجوء والهجرة، تهدف إلى تحديد الأهداف السياسية للاتحاد الأوروبي في هذا المجال ووضع خارطة طريق عملية للسنوات الخمس القادمة.

وأكدت المفوضية في هذا الشأن أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تعزيز إدارة الهجرة بشكل عادل وحازم، مع الالتزام بالقيم الأوروبية وحماية الحقوق الأساسية.

وأوضحت أن الاستراتيجية تقوم على ثلاثة أهداف رئيسية تشمل ، منع الهجرة غير القانونية وتفكيك شبكات التهريب الإجرامية، وحماية اللاجئين الفارين من الحروب والاضطهاد مع منع استغلال النظام، وجذب المواهب إلى الاتحاد لتعزيز تنافسية اقتصاده.

تركز الاستراتيجية على خمس أولويات رئيسية تشمل تعزيز الدبلوماسية المتعلقة بالهجرة من خلال شراكات فعّالة مع الدول الشريكة ومكافحة تهريب المهاجرين، وتأمين حدود أوروبية قوية تعتمد على أنظمة رقمية متقدمة مثل نظام الدخول والخروج ETIAS، وتطوير نظام لجوء وهجرة عادل ومرن قائم على إصلاحات "الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء"، وتحسين عمليات الإعادة والعودة بشكل سريع وفعّال، وتعزيز استقطاب المهارات والعمالة لدعم الاقتصاد الأوروبي.