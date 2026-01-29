عروض فنية وأنشطة ثقافية حول التراث الصيني بـ"مهرجان الربيع يلتقي بالفجيرة"

الفجيرة في 29 يناير/ وام/ نظّمت القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي أمس بالتعاون مع جامعة الفجيرة ومعهد كونفوشيوس – جامعة دبي "مهرجان الربيع يلتقي بالفجيرة" بحضور الدكتور سليمان الجاسم رئيس الجامعة، وسعادة أو بو تشيان القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي إلى جانب حضور أكاديمي وثقافي لافت.

جاء تنظيم الفعالية تزامنًا مع احتفالات عيد الربيع الصيني، في إطار حرص جامعة الفجيرة على دعم التنوع الثقافي والانفتاح على الحضارات العالمية، وتعزيز دورها مؤسسة تعليمية فاعلة في ترسيخ الحوار الثقافي والتبادل المعرفي.

شهد الحفل توزيع شهادات على الطلبة الدارسين للغة الصينية إلى جانب عروض فنية وأنشطة ثقافية وتجارب تفاعلية عرّفت الحضور بجوانب متعددة من التراث والحضارة الصينية.

وأكد الدكتور سليمان الجاسم أن استضافة الجامعة هذه الفعالية تأتي ضمن التزامها بدورها الأكاديمي والثقافي في تعزيز الانفتاح على الحضارات العالمية، وترسيخ قيم الحوار والتبادل الثقافي بين الشعوب، مشيرًا إلى أن الفعالية تمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون التعليمي والثقافي بين جامعة الفجيرة والمؤسسات الأكاديمية الصينية.

وأضاف أن إطلاق صف اللغة الصينية في الجامعة يعكس رؤيتها في إعداد طلبتها للاندماج في بيئة عالمية متعددة الثقافات، وتنمية مهاراتهم اللغوية والمعرفية بما يواكب المتغيرات الدولية،.

من جانبها، أكدت سعادة أو بو تشيان أن إطلاق دروس اللغة الصينية بالفجيرة لا يفتح فقط نافذة مباشرة للطلاب والمجتمع المحلي في الفجيرة لفهم اللغة والثقافة الصينية فحسب، بل يمثل أيضًا مثالًا حيًا على تعميق التعاون التعليمي والمعرفي المتبادل بين حضارتينا.