"دورة الألعاب العربية للسيدات 2026" تضيف التجديف إلى منافساتها لأول مرة

الشارقة في 29 يناير / وام / تنطلق منافسات التجديف 9 فبراير المقبل ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال الفترة من 2 إلى 12 فبراير المقبل في إمارة الشارقة بمشاركة 63 فريقاً من 16 دولة عربية تتنافس في 9 ألعاب فردية وجماعية.

وتُسجّل رياضة التجديف حضورها للمرة الأولى ضمن برنامج الدورة بما يضيف بُعداً جديداً إلى جدول المنافسات عبر إدراج واحدة من الرياضات البحرية ضمن منظومة البطولة.

وتشهد منافسات التجديف مشاركة 7 فرق تمثل 7 دول عربية هي نادي الشارقة الرياضي للمرأة (الإمارات) ونادي البحري الرياضي الكويتي (الكويت) و الفريق السعودي (السعودية) و نادي المعادي واليخت (مصر) و نادي البحري لشاطئ الرباط (المغرب) و جمعية طبرقة للرياضات البحرية والصيد (تونس) ونادي مقديشو للتجديف والزورق (الصومال).

تُقام المنافسات الرسمية على شاطئ الحمرية فيما تتوزع التدريبات الرسمية للفرق المشاركة في نادي الحمرية الثقافي الرياضي وفق خطة تشغيلية معتمدة وبما يضمن جاهزية المسارات وإجراءات السلامة والتنظيم.

وأكد سعادة مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية أن شاطئ الحمرية بات جاهزًا لاحتضان منافسات التجديف بعد استكمال تهيئة المسارات المائية ونقاط الانطلاق واعتماد إجراءات السلامة والاشتراطات البيئية والتنظيمية بما يضمن منافسات منتظمة وتجربة آمنة للمشاركات والوفود والجمهور.