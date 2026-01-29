المفوضية الأوروبية تعتمد أول استراتيجية تأشيرات على مستوى دول الاتحاد

بروكسل في 29يناير/وام/ اعتمدت المفوضية الأوروبية اليوم أول استراتيجية تأشيرات شاملة على مستوى الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى وضع إطار سياسي أكثر استراتيجية للتأشيرات، بما يعزز مصالح الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد، ويهيئه بشكل أفضل للتعامل مع تنقل الأشخاص المتزايد، وعواقب عدم الاستقرار الإقليمي، والتنافس الجيوسياسي العالمي.

تهدف الإستراتيجية إلى جعل أوروبا أكثر أمانًا من خلال تعزيز إجراءات الفحص الأمني، وأكثر ازدهارًا وتنافسية عبر تسهيل وصول من يسهمون في اقتصادياتها ومجتمعاتها، وأكثر تأثيرًا عالميًا من خلال تعزيز مصالح الاتحاد وقيمه ومكانته، وأيضًا أكثر كفاءة عبر اعتماد سياسة تأشيرات حديثة وموحدة وذكية.

واعتمدت المفوضية أيضا توصية موازية لجذب المواهب في مجالات الابتكار، تهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات والإقامة للطلاب والباحثين والعمال المهرة ورواد الأعمال، مع تعزيز التنقل داخل الاتحاد الأوروبي وتحسين الوصول إلى المعلومات والتنسيق بين السلطات والجامعات والمؤسسات البحثية.