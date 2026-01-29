وزير الزراعة الإستوني: " جلفود"منصة مهمة لتعزيز التجارة الدولية وتنويع الصادرات

دبي في 29 يناير/وام/ وصف معالي هندريك يوهانيس تيراس وزير الشؤون الإقليمية والزراعة في جمهورية إستونيا مشاركة بلاده في "جلفود 2026" بأنها خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع صادراتها الزراعية والغذائية و وصولها إلى أسواق دولية عالية النمو .

وأكد أن المعرض يوفر وصولا مباشرا إلى المشترين والموزعين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم مما يجعله منصة مهمة لتعزيز التجارة الدولية مع إستونيا ودعم تنويع الصادرات عبر الأسواق العالمية.

وقال تيراس في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش معرض جلفود المقام حاليا في دبي إن المعرض يتيح لإستونيا عرض القيمة المتكاملة لمعيارها "نورذرن ستاندرد" في إنتاج الغذاء والذي يتمثل في بيئة إنتاج نظيفة تدار بمسؤولية ومكونات عالية الجودة ونظام تتبع كامل ومعايير صارمة لسلامة الغذاء وثقافة راسخة من الشفافية المدعومة بالحوكمة الرقمية.

وأضاف معاليه أن الحضور الواسع من منتجي الأغذية الإستونيين في جلفود أظهر تنوّع قطاعهم الغذائي وقدرتهم على بناء شراكات تجارية طويلة الأمد في الأسواق الدولية مشيرا إلى دعم الحكومة الإستونية الابتكار والاستدامة عبر سلسلة القيمة الزراعية .

ولفت إلى أن قطاع الأغذية والزراعة في إستونيا يستفيد من أنظمة الحكومة الإلكترونية المتقدمة وتقنيات الزراعة الدقيقة والإدارة القائمة على البيانات للأراضي والموارد وهو ما يمكّن المنتجين من العمل بكفاءة مع تقليل الأثر البيئي.

ونوه معاليه إلى أنه تم إنشاء نظام متقدم لنقل المعرفة مصمم ليتناسب مع احتياجات الشركات يهدف إلى تعزيز تنافسية رواد الأعمال من خلال دعم مشاريع الابتكار التعاونية بين شركات الأغذية والمؤسسات البحثية بما يؤدي إلى حلول عملية قابلة للتطبيق في السوق ومن أبرز الأمثلة على ذلك مشروع "التحليل الجينومي للحمض النووي للعسل" الذي مكن المنتجين من التحقق من أصالة منتجاتهم وضمان منافسة عادلة وشفافة في الأسواق.

وأكد أن إستونيا ترى فرصا قوية للتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة في المجالات التي تتقاطع فيها أهداف الأمن الغذائي مع الابتكار التقني والإنتاج المستدام وتنعكس هذه الأولويات في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين الإستوني والإماراتي ويتمثل التعاون في العمل المشترك على الحلول الرقمية لأنظمة الغذاء والزراعة الذكية والدقيقة والنهج القائم على البيانات في سلامة الغذاء والتتبع حيث تقدم إستونيا خبرات عملية في تطبيق التقنيات الرقمية عبر سلسلة القيمة الزراعية.

وذكر معاليه أن المشاركة في المعارض الدولية الرائدة مثل جلفود تلعب دورا محوريا في تعزيز سمعة إستونيا كمورد موثوق للمنتجات الغذائية عالية الجودة ويُعد جلفود من أكبر وأهم الفعاليات التجارية في قطاع الأغذية والمشروبات عالميًا.