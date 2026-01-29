"نسائية دبي" تحتفي بفعالية "حق الليلة"

دبي في 29 يناير/وام/ نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي فعالية "حق الليلة" في مقرها الرئيسي بمنطقة الحمرية وفرعها في منطقة حتّا بحضور الدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام الجمعية وعدد من المديرات والموظفات وذلك في إطار حرصها على إحياء المناسبات التراثية وتعزيز القيم الثقافية الأصيلة في المجتمع الإماراتي.

شهدت الفعالية مشاركة عدد من طالبات المدرسة الأهلية الخيرية اللواتي قدّمن عروضاً تراثية وأهازيج شعبية من الموروث الإماراتي من بينها أهزوجة «عطونا الله يعطيكم.. بيت مكة يوديكم» في أجواء احتفالية عكست روح المناسبة وارتباطها بالهوية الوطنية.

جسدت الفعالية مناسبة اجتماعية مبهجة تحتفي بروح المشاركة وتوارث العادات والتقاليد جيلاً بعد جيل حيث نُقلت الحاضرات في رحلة إلى الماضي استُحضرت خلالها ملامح الحياة الإماراتية التقليدية من خلال الأزياء والإكسسوارات التراثية وسلال جمع الحلويات بتصاميمها الكلاسيكية والعصرية إلى جانب تقديم الحلويات الشعبية والأواني المزخرفة التي أضفت طابعاً دافئاً يليق بالمناسبة.

تضمّنت الفعالية عدداً من المسابقات التراثية والترفيهية إلى جانب توزيع الهدايا على المشاركات ما أسهم في إدخال البهجة على الحضور وتعريف الأجيال الناشئة بعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي.

وأكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي أن تنظيم فعالية "حق الليلة" يأتي انطلاقا من دور الجمعية في الحفاظ على الموروث الشعبي وتعزيزه في نفوس الأجيال الجديدة .